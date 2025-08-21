Общество

В Себеже благоустроили Петровскую гору

В Себеже благоустроили Петровскую гору. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Общественное пространство было благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» (теперь это «Инфраструктура для жизни»). Территорию выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования.



Здесь обновили лестницу и смотровую площадку, обустроили тротуары, установили скамейки, ограждения и освещение. На проект было направлено около 4,5 миллиона рублей.



«Особое участие в продвижении инициативы приняли местные жители и волонтёры Себежской школы. Теперь здесь проводятся внеурочные мероприятия для деток – уроки истории и квесты», - пишет Михаил Ведерников.



Всего с 2019 по 2024 год в Себежском округе по проекту ФКГС благоустроено 16 объектов, включая городской пляж на ул. Челюскинцев.