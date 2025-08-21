Общество

Спикер Собрания поздравил жителей Великих Лук с Днём города

Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Великих Лук с Днём города от имени депутатов и от себя лично, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном собрании депутатов.

«Для каждого из нас понятие «Россия» начинается именно там, где мы родились, выросли, живём, строим свою судьбу и храним семейную историю – это наша малая родина. Несомненно, для вас, жителей Великих Лук, таким символом является древний и красивый город на берегах реки Ловати. Сегодня Великие Луки празднуют знаменательную дату – 859-летие своего основания. За прошедшие столетия город пережил немало испытаний, однако великолучане всегда были верны своей земле, мужественно защищали её рубежи, честно трудились ради процветания родного края и бережно сохраняли память о подвигах героев прошлого», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что Великие Луки прославились воинской доблестью и трудовыми достижениями, признанными профессионалами своего дела и талантливой молодёжью, яркими зрелищными событиями и радушным гостеприимством.

«Пусть ваш любимый город продолжает развиваться, сохраняя лучшие традиции прошлого и открывая новые горизонты. Пусть жизнь каждого великолучанина будет наполнена радостью, благополучием и добрыми свершениями!»,- заключил Александр Котов.