Общество

Работать на качество: на августовском педсовете в Пскове обсудили актуальные вопросы системы образования

23.08.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Традиционный августовский педсовет собрал в актовом зале правительства Псковской области представителей региональной власти, руководителей общеобразовательных организаций, педагогов, наставников и молодых специалистов. В повестке дня мероприятия нашлось место как обсуждению актуальных вопросов системы образования, так и поздравлениям. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Все получится!

В режиме видеосвязи с приветственным словом к присутствующим обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. «Мы вместе формируем будущее страны. Уверен, что благодаря вашему профессионализму и неравнодушию новый учебный год станет ещё одним шагом вперёд», - сказал министр.

Педагогов региона приветствовал также губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона напомнил, что в 2024 году завершилась реализация профильного национального проекта. «В итоге мы ввели в эксплуатацию пять школ: в Пскове, Дно, Печорах и две школы в Великих Луках. Создали 147 точек роста, два стационарных и два мобильных технопарка «Кванториум» и четыре IT-куба, запустили новую программу квалификации учителей и конкурсы профессионального мастерства. Теперь у нас все школы региона подключены к интернету по оптоволокну и оборудованы техникой для цифровой образовательной среды. Следующий этап — проект по обеспечению образовательных учреждений Wi-Fi», - сообщил он.

Кроме того, в этом году в школы придут более 150 молодых специалистов. «Хочу отметить, что за пять лет этот показатель вырос почти в три раза. И уверен, что новые специалисты принесут много идей, открытость и увлеченность своим делом», - отметил он

Губернатор также сообщил, что новый этап стратегии развития образования нацелен на повышение его качества, достижения амбициозной цели укрепления позиций российских выпускников, в том числе, и на международной арене. «Хорошо знаю, как у нас много талантливых учителей, которые искренне любят свою профессию, которые сами готовы профессионально расти. Поэтому уверен, что вместе у нас с вами всё получится», - отметил он.

Поблагодарив присутствующих, глава региона вручил заслуженные награды лучшим работникам образования Псковской области. В частности, «Медаль Княгини Ольги» получила учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школа № 3 Елена Хромова. Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» - директор Себежской средней общеобразовательной школы Раиса Евдокимова. Еще 10 педагогам Михаил Ведерников вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма правительства Псковской области.

Также педагогов поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он отметил, что традиционное мероприятие дает старт новому учебному году и обратил внимание на то, что сейчас значительное количество финансовых средств, а также усилий органов власти различного уровня вкладывается в систему образования. Строятся новые школы, проводятся капитальные ремонты, приобретается новое современное оборудование для организации учебного процесса. «Конечно, сказать о том, что все проблемы решены, мы не можем. Но мы знаем, как их решать. Если работать сообща, опираться на помощь друг друга, нам под силу многие задачи в системе образования», - добавил он.

Новшества и традиции

О стратегических направлениях развития образования Псковской области рассказал руководитель профильного министерства Андрей Ермаков. «Я хотел бы затронуть новшества, которые еще вчера вызывали определенную полемику, но сегодня видятся нам однозначными к реализации», - сказал он.

Одна из таких задач — снижение нагрузки школьников. Вопросы ее оптимизации приобрели особую значимость: утвержденный на федеральном уровне приказ Минпросвещения России фактически задаёт стандартизированные параметры поурочного планирования. В частности, нужно обратить внимание на количество контрольных и проверочных работ и регулярное обновление образовательных программ, соответствующее актуальным требованиям.

Одно из значимых направлений совершенствования образовательной системы - активное внедрение профильного образования. «Если ранее мы говорили о профилизации, как об углубленном изучении предметов, то сейчас мы видим выстроенный конструкт этого направления. Сегодня это требование рынка»,- пояснил министр образования.

По его словам, в регионе есть специализированные классы, направленные
на удовлетворение потребностей современного рынка труда и общества. «127 профильных классов у нас в области работает. И надо обратить внимание на эффективность этой работы», - сказал Андрей Ермаков.

Говоря о развитии дополнительного образования министр коснулся вопроса об эффективности использования оборудования. «Нам крайне важно, чтобы нацпроект работал не столько на статистику, сколько на качество, - сказал он. - Бывает приезжаешь в какое-то учреждение, и перед нами торжественно раскладывают наборы по робототехнике. А они новенькие! Дайте их детям! Даже если они их сломают, ничего страшного. А если вам самим нужна помощь в освоении этого оборудования — обращайтесь, мы поможем».

Касаясь задач дополнительного образования, Андрей Ермаков отметил важную роль ранней профессиональной ориентации детей. «Надо с начальной школы создавать условия для раннего выявления склонностей и талантов детей, предлагая разнообразные программы предпрофессиональной подготовки и ознакомительные курсы. Результатом станет правильный выбор ребенком своей образовательной траектории»,- отметил Андрей Ермаков.

Для этих целей в структуру общих программ дополнительного образования буду включены предметы искусства - «Музыка» и «Изобразительное искусство». Андрей Ермаков также отметил важность деятельности школьных театров и музеев. Причем, по его словам, речь идет не о формальном их создании. «Мы хотим, чтобы они служили площадками для творческого развития ребят», - сказал он.

Кроме того, в сотрудничестве с Псковской епархией планируется появление в образовательных учреждениях хоровых коллективов.

Привлечение детей к социально значимым проектам и движениям не менее значимо. «Для этого организуем участие школьников в социальных инициативах и молодежных объединениях, направленных на развитие лидерства, гражданской позиции и социальной ответственности. Это задача подчеркивает возросшую роль воспитания, которое идет рука об руку с обучением», - пояснил он.

Продолжается и работа по патриотическому воспитанию и подготовки молодёжи к военной службе: «Мы вводим специальные программы патриотической направленности и допризывной подготовки. Все это ориентирует молодежь на осознание своей роли
в защите Отечества».

«Главная задача ближайшего периода — продолжать работу над созданием доступной, качественной и востребованной системы дополнительного образования для каждого ребенка нашего региона», - сказал Андрей Ермаков.

В 2024 году дополнительными образовательными программами были охвачены около 80% детей от 5 до 18 лет. Школьники получают дополнительное образование в различных кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных учреждений региона.

Духовные ценности и уважение к Отечеству

Министр образования Псковской области также рассказал о новом предмете - «Духовно-нравственная культура России». «Речь здесь идет не о вопросах, связанных с религией, а об укреплении основных принципов гуманизма, справедливости и уважения к Отечеству», - сказал он. По его словам, этот предмет похож на цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». И добавил, что по данному направлению будут разработаны новые программы и организованы курсы повышения квалификации.

 

В продолжение темы о воспитании на основе духовно-нравственных ценностей выступила руководитель Центра воспитания и развития личности Российской академии образования Ирина Фроленкова. По ее словам, реалии современного дня возвращают к осмыслению воспитательной деятельности в самом широком ее смысле как целостного непрерывного процесса воспитания в школе, в семье, на улице, в открытом социуме. «Обращение подрастающего поколения к духовно-нравственным ценностям - это вопрос обеспечения национальной безопасности страны», - сказала она.

Докладчик отметила, что духовные ценности не передаются от человека к человеку. «Это не информация, не вещь. Ребенок их сам вырабатывает в себе. Они формируются в семье, но педагог может помочь», - сказала Ирина Фроленкова

Но здесь, по мнению специалиста, «заурочивание» малопродуктивно. «Лучше помогут формы активной совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Цель диалога педагога с родителями - это побуждение к открытию и принятию наших детей на основе любви и взаимоуважения», - сказала она.

Коснулись в рамках пленарного заседания и подготовки педагогических кадров для системы образования региона. По словам врио ректора ПсковГУ Сергея Николаева, на сегодняшний день в регионе наблюдается рост количества учащихся 5-9 классов, и соответственно - потребность в учителях-предметиках по химии, биологии, физике, математике, литературе. «Довольно-таки большая нагрузка на учителя. И слабая закрепляемость выпускников педагогических направлений», - сообщил он.

Также в рамках совещания рассматривались актуальные вопросы нормативного регулирования в области оценки качества образования, качество естественно-научного и математического образования и работа издательства «Просвещение» в сфере профориентации.

 

Ключевыми элементами программы Августовского совещания стали тематические секции.

В ходе мероприятия были организованы двенадцать профильных секций, каждая из которых рассматривала конкретные аспекты образовательной сферы. Участниками рассматривались вопросы нормативно-правового регулирования, формирования современных подходов к обучению, роли цифровизации, стратегий работы с молодыми людьми и повышения эффективности системы воспитания и профессионального развития педагогов.

Среди наиболее значимых дискуссионных площадок оказались темы развития профессиональной компетентности педагогов, создание профильных классов различных направлений, оптимизация цифровых образовательных процессов, поддержка талантливой молодёжи. Обсуждалась роль современного преподавателя в развитии детской инициативы и ответственности, формировании профессионально-компетентных выпускников и успешной социализации молодых россиян. Кроме того, большое внимание уделялось обсуждению новых форм работы в профессиональном образовании, сохранению традиций отечественного воспитания и поиску путей совершенствования структуры педагогического сообщества.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и ПОИПКРО

