В Пскове прошли пожарно-тактические учения

22 августа на территории передовой инженерной школы Псковского государственного университета прошли пожарно-тактические учения с участием сил и средств псковского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фотографии: МЧС Псковской области

«По легенде, в результате аварийного режима работы производственного станка в учебной аудитории произошло короткое замыкание с последующим горением оборудования. Задымление стало распространяться по первому и второму этажам учебного корпуса. Создалась угроза студентам и персоналу. Сработавшая пожарная сигнализация запустила систему автоматического оповещения о необходимости эвакуации из здания», - рассказали в МЧС.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей и службы пожаротушения.



В ходе учений специалистами МЧС России были спасены 5 условных пострадавших и 20 человек эвакуированы. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.



Всего в учениях было задействовано 28 человек личного состава и 9 единиц техники.