Выставка книг для родителей и педагогов открылась в Пскове

Выставка книг для школьных педагогов, воспитателей и родителей по воспитанию и развитию детей «По волнам знаний» открылась в Псковской областной библиотеке имени Курбатова в отделе абонементов сегодня, 24 августа. Выставка поможет наставкам разобраться в подготовке детей к школьной жизни, сообщили в библиотеке.

Фото: Псковская областная библиотека имени Курбатова

На выставке представлены разнообразные издания, среди которых книги по воспитанию и развитию детей, советы по организации учебного процесса, а также литература о психологической адаптации первоклассников.

Кроме того, выставка включает в себя книги с практическими советами по организации режима дня, развитию навыков общения и самостоятельности у первоклассников. Родители могут найти рекомендации по выбору учебных материалов, подготовке к школьным экзаменам и созданию комфортной учебной среды дома.