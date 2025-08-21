Общество

Четыре самовольно размещённые вывески выявили в Пскове

Четыре самовольно размещенных информационных конструкций выявили на Индустриальной и Инженерной улицах в Пскове 22 августа. Владельцам выдали предупреждения. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова/ ВКонтакте

Вывески обнаружили в ходе проведения рейдовых мероприятий.

В случае неисполнения владельцами предупреждений в установленный срок, вывески демонтируют на основании постановлений администрации города Пскова.