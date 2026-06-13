Мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции для обмана российских школьников после экзаменов, рассказал сенатор Артем Шейкин.

«После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям". Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку», — рассказал политик.

Сенатор добавил, что обычно письма от мошенников выглядят так, будто бы поступили от приемной комиссии вуза или колледжа, и поэтому могут не вызвать сомнений. Он напомнил, что во время проведения ОГЭ и ЕГЭ мошенники предлагают якобы «настоящие ответы», «сливы с Дальнего Востока», онлайн-подсказки или сопровождение куратора, что на деле является обманом и может привести к нежелательным последствиям, пишет РИА Новости.

«Главное правило — не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам и не поддаваться на уловки о "гарантированной помощи" во время ОГЭ или ЕГЭ. Всё, что связано с экзаменами, апелляциями, пересдачами и поступлением, нужно проверять только через официальные каналы: школу, региональный центр обработки информации, сайт вуза или личный кабинет абитуриента», — констатировал политик.