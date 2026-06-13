В Псковском округе нашли урожай земляники

Жители Псковского округа могут радоваться началу ягодного сезона: в лесах появилась первая земляника. Об этом стало известно из сообщений в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» / «ВКонтакте»

Любители «тихой охоты» уже делятся фотографиями первых находок — спелые ягоды радуют тех, кто отправился на прогулку в лес.

Ранее в лесах Новоржевского и Гдовского округов жители стали находить лисички и боровики.