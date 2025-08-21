Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк»

Пять лет со дня основания исполнилось великолукскому «Луки Парку» сегодня, 24 августа. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своём Telegram-канале. Он поздравил с юбилеем парка аттракциона команду сотрудников, а также жителей и гостей города.
Фото: Луки Парк
«За эти годы Парк стал безусловным центром притяжения для великолучан и гостей города. Здесь царит атмосфера радости и отдыха, каждый день команда дарит посетителям настоящий праздник, заботясь о безопасности и комфорте. Сегодня «Луки Парк» не только сохраняет высокий уровень, но и уверенно развивается: на его территории реализуется проект семейно-развлекательного центра», - написал Александр Козловский.
Он также отметил крепкое сотрудничество Парка с партнёрами – партией «Единая Россия» и фондом «Земляки».
«Вместе мы уже не первый год проводим яркий фестиваль талантов под открытым небом, который полюбился жителям региона», - подчеркнул он.