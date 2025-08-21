Общество

В Великих Луках завершили обновление Вечного огня и памятника морякам-подводникам

В Великих Луках завершены работы по ремонту и благоустройству Вечного огня и памятника морякам-подводникам на набережной реки Ловать. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, работы были проведены ООО «Память» под руководством директора Алексея Вершинина.

Фотографии: администрация города Великие Луки

По инициативе и при активной поддержке благотворителей произведена полная очистка и реставрация мемориальных конструкций, обновлены элементы отделки.

«Вечный огонь в Великих Луках – одно из главных мест памяти, знак негасимого почёта и уважения к подвигу павших в боях за свободу Родины в Великой Отечественной войне. Памятник морякам-подводникам на берегу реки Ловать по праву является символом воинской доблести и стойкости многих поколений военных моряков, честно служивших Отечеству на морском флоте», - отметили в администрации.

Администрация города Великие Луки выражает благодарность ООО «Память» и лично Алексею Вершинину за неравнодушное отношение к историческому наследию, инициативность, высокий уровень организации и качества выполненных работ.

«Сохранять память – значит сохранять связь поколений. Уход за памятниками – это не только вопрос благоустройства, но и акт уважения к тем, кто сражался за нашу страну. Спасибо всем, кто бережно относится к нашему историческому наследию, делает всё возможное для его сохранения», – отмечают в администрации Великих Лук.