 
Общество

Шеф Ивлев поздравил пациентов Детской областной больницы Пскова и передал им подарки

1

Шеф Константин Ивлев ко Дню защиты детей записал видео, а также передал подарки маленьким пациентам Детской областной клинической больницы города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Детская областная клиническая больница города Пскова

По словам работников больницы, шеф уже не первый год поздравляет псковских пациентов.

 
«Хочу передать привет Детской областной клинической больнице города Пскова. Шикарный день, очень приятное начинается время — это лето, 1 июня. Хочу вас поздравить с этим праздником, всемирным детским днем, пожелать вам здоровья, удачи, всего наилучшего, ну и, конечно, самого жаркого лета, самой теплой воды, самых сладких ягод и фруктов и всего-всего того, что вы захотите и пожелаете. Пусть я сегодня буду маленьким Дедом Морозом. Помимо этого пожелания, я еще с большим удовольствием пришлю вам подарки. Друзья мои, с праздником! Живите, наслаждайтесь и радуйте себя, своих друзей, близких и родных. Мира, добра, всего наилучшего», — говорится в поздравлении Константина Ивлева.

Напомним, театральное представление «Спой мне песню» от студии «Человек — человеку» показали пациентам Детской областной клинической больницы в Пскове 1 июня. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026