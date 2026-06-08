Шеф Ивлев поздравил пациентов Детской областной больницы Пскова и передал им подарки

Шеф Константин Ивлев ко Дню защиты детей записал видео, а также передал подарки маленьким пациентам Детской областной клинической больницы города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Детская областная клиническая больница города Пскова

По словам работников больницы, шеф уже не первый год поздравляет псковских пациентов.

«Хочу передать привет Детской областной клинической больнице города Пскова. Шикарный день, очень приятное начинается время — это лето, 1 июня. Хочу вас поздравить с этим праздником, всемирным детским днем, пожелать вам здоровья, удачи, всего наилучшего, ну и, конечно, самого жаркого лета, самой теплой воды, самых сладких ягод и фруктов и всего-всего того, что вы захотите и пожелаете. Пусть я сегодня буду маленьким Дедом Морозом. Помимо этого пожелания, я еще с большим удовольствием пришлю вам подарки. Друзья мои, с праздником! Живите, наслаждайтесь и радуйте себя, своих друзей, близких и родных. Мира, добра, всего наилучшего», — говорится в поздравлении Константина Ивлева.