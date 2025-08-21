Общество

Минюст определил, что тапочки у осужденных должны быть черными

Тапочки, как и другая обувь у осужденных в российских исправительных колониях должны быть черного цвета. Это уточнил Минюст РФ в разработанных дополнениях в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы, опубликованных для общественного обсуждения.

Согласно действующим правилам внутреннего распорядка, лицам, отбывающим наказание в исправительных колониях (за исключением колоний-поселений), запрещено приобретать и иметь при себе одежду, головные уборы, обувь и постельные принадлежности неустановленных образцов, они должны соответствовать описанию предметов вещевого довольствия для осужденных к лишению свободы. Хотя ношение тапочек осужденным разрешено, они не включены в нормы вещевого довольствия за счет государства, поэтому нет описания их образца. В подготовленных изменениях Минюст уточнил, что тапочки у осужденного должны быть черного цвета, как и другие виды обуви осужденных. Также Минюст уточнил, что одному осужденному разрешено иметь не более двух пар тапочек.

Также прописывается, что разрешение иметь зубную щетку не распространяется на электрические зубные щетки - из числа разрешенных предметов исключаются «зубные щетки с электрическим или иным приводом».

Вместе с тем Минюст смягчил ряд позиций. Так, осужденным женщинам предлагается разрешить иметь среди личных вещей расческу из пластмассы размером не более 23х5см. А в максимально разрешенный вес передачи вещей и продуктов (до 20 кг), принесенных прибывшим в колонию на свидание родственником, предполагается разрешить не включать вес питьевой воды, а также комплекта постельных принадлежностей (две простыни, наволочка, полотенце) для лица, прибывшего на длительное свидание.