Общество

Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами

Точки продажи сим-карт в России с 1 сентября должны оборудовать видеокамерами и обеспечить хранение записей с них не менее чем на 30 дней.

Соответствующее требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных кабмином. В этом документе в том числе обозначены требования к помещениям и оборудованным торговым местам для заключения договоров об оказании услуг мобильной связи.

Теперь для заключения договоров на услуги связи при предоставлении документа, удостоверяющего личность, эти помещения должны быть обеспечены средствами видеофиксации. Такие видеокамеры должны позволять осуществлять фиксацию действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, а также хранение данных не менее 30 календарных дней, указано в документе, пишет РИА Новости.

Соответствующий пункт правил вступает в силу с 1 сентября 2025 года.