Новый причал за 4 млн рублей хотят построить в псковской деревне Толбица

Администрация Псковского района заказала строительство причала на побережье Псковского озера в деревне Толбица, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Подрядчику предстоит провести демонтаж старого причала с последующим комплексом строительно-монтажных работ, а также благоустройство.

Подрядную организацию определят 1 сентября. Срок исполнения контракта назначен на 25 декабря 2025 года.

Начальная цена контракта - 4 млн 368 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года также был объявлен электронный аукцион на проведение работ.

Напомним, в 2022 году проводился ремонт подъезда к причалу.

В 2021 году был произведен монтаж понижающего понтонного причала для судов, отправляющихся к Талабским островам.