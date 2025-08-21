Новый причал за 4 млн рублей хотят построить в псковской деревне Толбица

Администрация Псковского района заказала строительство причала на побережье Псковского озера в деревне Толбица, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.
Подрядчику предстоит провести демонтаж старого причала с последующим комплексом строительно-монтажных работ, а также благоустройство.
Подрядную организацию определят 1 сентября. Срок исполнения контракта назначен на 25 декабря 2025 года.
Начальная цена контракта - 4 млн 368 тысяч рублей.
В ноябре 2023 года также был объявлен электронный аукцион на проведение работ.
Напомним, в 2022 году проводился ремонт подъезда к причалу.
В 2021 году был произведен монтаж понижающего понтонного причала для судов, отправляющихся к Талабским островам.