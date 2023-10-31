Общество

Причал построят в псковской деревне Толбица

Причал построят в деревне Толбица Псковского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы с последующим комплексом строительно-монтажных работ, работы по благоустройству. Необходимо будет оборудовать парковку и поставить остановочный павильон.

Подрядную организацию определят 10 ноября. Срок исполнения контракта назначен на 29 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта - 4 млн 362 тысячи рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района.

Напомним, в 2022 году проводился ремонт подъезда к причалу.

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В 2021 году был произведен монтаж понижающего понтонного причала для судов, отправляющихся к Талабским островам.