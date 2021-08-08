Общество

В деревне Толбица смонтировали понижающий понтонный причал

Монтаж понижающего понтонного причала для судов, отправляющихся к Талабским островам, завершен в деревне Толбица Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, приемка работ по муниципальному контракту состоялась 5 августа.

Контракт был заключен 7 июня 2021 года в рамках реализации мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» (2014-2020 годы).

Подрядчик - ООО «Маринпласт Северо-Запад» - изготовил и доставил 3 причальные секции, которые были смонтированы и установлены вдоль стационарного причала для удобства причаливания маломерных судов. Новый понтонный причал длиной 18 метров оборудован леерным ограждением и трапом для безопасного схода пассажиров.