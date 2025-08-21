Общество

Мы планово вступаем в новый учебный год — министр образования Псковской области

Больше 350 образовательных учреждений готовы к началу нового учебного года. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

По словам Андрея Ермакова, на сегодняшний день все учебные заведения региона готовы к началу учебного года. В общей сложности было подано 355 учреждений на приемку, за исключением пяти, которые находятся в стадии капитального ремонта и не были представлены к 1 сентября. Из них 149 — школы, 108 — дошкольные и учреждения дополнительного образования, 15 — колледжи, а также три учреждения, находящиеся под ведомственной системой.

Министр отметил, что подготовка к новому учебному году включает в себя множество аспектов, таких как безопасность, организация питания и заключение необходимых договоров. Процесс проверки осуществляется комиссионно, с участием различных структур, следящих за выполнением всех требований.

Также Андрей Ермаков упомянул о крупных инфраструктурных проектах, которые продолжаются в регионе и способствуют улучшению образовательной среды. В целом, по его словам, подготовка к новому учебному году идет по плану, и все необходимые меры принимаются для обеспечения комфортных условий для учащихся и педагогов.