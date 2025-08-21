Общество

С начала года с территории Псковской области за границу отправились 56 собак

С начала 2025 года должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 56 собак при их вывозе за рубеж с территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Государственные инспекторы ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья животных и соответствии их документов всем необходимым международным требованиям. За аналогичный период прошлого года за границу отправилась 261 собака, при этом география путешествий не изменилась.

По результатам проверочных мероприятий животные отправились в Эстонию, Латвию, Литву, Венгрию, Испанию, Израиль, Италию, Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Турцию, Чехию, Францию, Финляндию, Швейцарию и Абхазию.