Общество

Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации причала на великолукской базе отдыха

26.08.2025 19:50|ПсковКомментариев: 0

По результатам обращения на личный прием к Северо-Западному транспортному прокурору Владимиру Владимирову устранены нарушения при эксплуатации стоянки для маломерных судов на базе отдыха «Нептун» в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре. 

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

На личный прием к прокурору обратилась жительница Великих Лук с жалобой на работу стоянки для маломерных судов на базе отдыха «Нептун».

Провели проверку. Выявили нарушения при оснащении причальных сооружений ограждением и спасательными средствами. На территории отсутствовали площадка с контейнерами для сбора бытовых отходов и стенд с правилами безопасности на воде. Кроме того, владелец базы не направил в ГИМС обязательную декларацию о сооружении для стоянки маломерных судов.

Великолукская транспортная прокуратура внесла представление владельцу базы, возбудила дело об административном правонарушении по ст. 11.12 КоАП РФ (нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов). Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности (назначен штраф). Нарушения устранены.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
