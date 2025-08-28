Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей?

29.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Россиян начнут лечить врачи без высшего образования. С 1 сентября к приёму пациентов допустят фельдшеров и акушерок, которые смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов, напомнили в Госдуме. Им разрешат проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства.

Расширение полномочий среднего медперсонала связано с острой нехваткой опытных врачей. По данным Минздрава, в стране не хватает более 23 тысяч квалифицированных специалистов и 63 тысяч медсестёр и фельдшеров. 

Стоит напомнить, что такие врачи, как терапевт, педиатр, гинеколог, имеют высшее образование, то есть эти люди отучились шесть лет в вузе и еще один-два — в ординатуре или интернатуре. А вот фельдшер — это медицинский работник со средним специальным образованием, который может помогать врачу, оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, оформлять документацию.

Такое распоряжение Минздрава уже успело вызвать волну негодования в обществе, ведь пациенты приходят в медучреждения за лечением, надеясь получить правильный диагноз и необходимые рекомендации, быть уверенными, что тебя вылечат. А хватит ли знаний и опыта у фельдшера, который не имеет высшего образования и врачебной практики? Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей? Способно ли такое решение Минздрава победить кадровый голод в медучреждениях без ущерба для качества оказания медицинских услуг? Эти вопросы мы задали нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов не считает решение Минздрава разумным. Он убежден, что каждый должен выполнять свои обязанности в соответствии с полученным образованием. 

«Я думаю, что фельдшер не сможет выполнять сложные операции. Если рассматривать такие заявления или лозунги, в которых говорится, что медсестра может лечить сложные заболевания, например, сердечно-сосудистые, которые включают множество различных патологий, то это, конечно, невозможно. Другое дело, что и медсестры, да и акушерки зачастую делают свою работу в рамках уже, может быть, врачебных манипуляций, и сегодня заменить полностью врача — это вообще-то, конечно, абсурд. Но есть разные профессии. И в этой профессии всё расписано, кто чем должен заниматься. Медсестра должна делать одно, врач должен делать совершенно другое, и по-другому никак. В народе говорят: кто на кого учился. Вот замечательная фраза, потому что заменять кого-то — давайте тогда заменять врачей ветеринарами. Такие вопросы тоже могут возникнуть. Но это же нелогично, правда?»

Бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих подтверждает, что данное решение было принято Минздравом в целях борьбы с кадровым голодом в медицинских учреждениях не только нашего региона, но и всей России. Но Игорь Дитрих сообщил, что фельдшеры и акушеры будут проводить только первичный осмотр пациента, а после направлять его к соответствующему врачу.

«Такое решение, конечно, связано однозначно с колоссальным кадровым дефицитом как в целом по Российской Федерации, так и в Псковской области. Важно понимать, что первичный осмотр специалистов, пусть и со средним образованием, может быть достаточным для выявления признаков более сложных и серьезных заболеваний. В таком случае пациента направляют в другое медицинское учреждение, где он попадает на консультацию к профильному врачу. К сожалению, в сложившейся ситуации, и первичные специалисты могут выполнять скрининг. Человек — пациент, у него что-то заболело. Он не понимает, что и, по большому счету, даже, может, не понимает, к какому специалисту ему обращаться. Он обратится на первичный прием, понятно, что есть определенные схемы обследования, в зависимости от жалоб. Они соберут какие-то первичные анализы и первичные обследования и, соответственно, если будут подозрения на патологию, требующую лечения доктора, к доктору направят».

Депутат Псковского областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу не думает, что приказ Министерства здравоохранения о допуске фельдшеров и акушеров до приема пациентов может плохо отразиться на качестве оказания медицинской помощи. Да, фельдшер не сможет заменить врача, но выполнять какие-то несложные манипуляции они могут: хотя бы для того, чтобы медиков разгрузить.

«Понятно, что это неизбежный вариант, учитывая, что у нас дефицит врачей. Поэтому прибегают к такому шагу. Конечно, фельдшер не может заменить врача, но во многих ситуациях достаточно и его знаний, потому что к врачам обращаются по таким вопросам, которые может и фельдшер решить. Это существенно облегчает работу врачей, особенно в преддверии сентября, когда возникает множество вопросов, связанных с подготовкой детей к школе и оформлением санаторно-курортных документов. Фельдшеры и другие медицинские работники могут взять на себя часть этой нагрузки. Конечно, это разгрузит. Что касается акушерства, то это не моя специализация, но я полагаю, что некоторые манипуляции может проводить и фельдшер, а акушерка может заменять врача-гинеколога в определённых ситуациях. Я полагаю, что качество услуг не ухудшится, поскольку фельдшер всегда работает в тесном сотрудничестве с врачом. Если возникают неясные ситуации, фельдшер обязательно направит пациента на консультацию к врачу или пригласит его для осмотра. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться о качестве не стоит».

Коллега Виктора Антонова и Игоря Дитриха по Псковскому областному Собранию и по врачебной специальности — врач, много лет проработавший на скорой помощи, Артур Гайдук также высказал свое отношение к решению Минздрава допустить фельдшеров и акушеров до приёма пациентов. По его мнению, это очередная попытка приспособиться к ухудшающейся кадровой ситуации в здравоохранении.

«Если говорить образно, то это похоже на "одеваемся по одёжке, протягиваем ножки". Ведь если нет врачей, то кто-то должен осмотреть больного. Всё зависит от человека и от того, какая помощь требуется. Но здесь возникает другой вопрос. Если нет врача, то пациент приходит и получает: "Иди отсюда, здесь тебе никто не поможет. У нас врач уволился, уехал или вышел на пенсию, а нового врача нет". Это попытка адаптироваться к ухудшающимся условиям. Вот и всё. Потом может не стать фельдшера и акушера. Раньше участковых врачей не заменяли фельдшерами, а теперь это происходит. Если врачей нет, то кто-то должен выполнять их функции, и это делают фельдшеры».

По мнению главного врача Детской областной клинической больницы, депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева, не стоит умалять навыков фельдшера, иногда врачебного опыта у них может оказаться гораздо больше, чем у некоторых врачей. Как минимум потому, что они намного чаще сталкиваются с экстренным оказанием медицинской помощи.

«Чтобы умело оказать медицинскую помощь ребенку, зачастую не нужно обязательно только высшее образование. Фельдшер может быть очень опытным специалистом, как на скорой медицинской помощи. Иногда для принятия правильного и быстрого решения требуется больше опыта, чем у врачей, которые сталкиваются с медицинской помощью реже в своей профессиональной деятельности. Поэтому умалять опыт фельдшеров не стоит. Я бы не говорил утвердительно, что ухудшится качество оказанной медицинской помощи. С моей точки зрения, наоборот. Ребенок или взрослый человек будет всегда под прицельным взглядом медика, их станет больше, это значит, что охват станет больше, а уже по узкой специализированности примет решение врач. Я вижу это так. Я думаю, что министерство принимает именно такое решение. Хотя, естественно, сразу же многие начинают беспокоиться, что наша медицина пропадает, что теперь функции врачей выполняют фельдшеры. Это не так. Если разбираться в этом вопросе детально и последовательно, то становится очевидно, что подготовка врача занимает очень много времени. Потеря одного специалиста может стать настоящим ударом. Ведь обучение одного врача требует многих лет, а потерять его можно очень легко. Например, если нужный вам специалист выходит замуж за военнослужащего и переезжает на другой конец страны. Всё, приходится искать нового врача и обучать его, а это снова годы».

Корреспондент Псковской Ленты Новостей, а в прошлом медбрат с 5-летним стажем Андрей Николаев считает, что такое решение Минздрава качество оказания медицинской помощи точно не ухудшит, скорее наоборот, ее доступность увеличится, а у фельдшеров появится больше мотивации работать по специальности.

«Я считаю, что такое решение точно хуже не сделает, так как эта практика уже давно работает в поликлиническом звене. Я, будучи медбратом, работал в связке с фельдшером, у нас был участок, и все бабушки на нем были нами довольны. Фельдшер с оказанием такой помощи справится точно не хуже врача. Это повысит доступность медпомощи. Полностью заменить квалифицированного врача, увы, не получится. Что касается сотрудников скорой помощи, тут сложно однозначно оценить. Это другой вид оказания медицинской помощи. Специфика заболеваний у фельдшера на скорой и у фельдшера в поликлинике всегда будут разниться. Если смотреть с точки зрения опыта, фельдшер, отработавший 30 лет на скорой, знает уж точно побольше молодого терапевта после института. Думаю, что фельдшеры и акушерки будут не против такой инициативы, это позволит им почувствовать свою значимость, а значит, и повысит мотивацию оказывать людям помощь и делать наше общество здоровее».

Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян тоже не видит рисков ухудшения оказания медицинской помощи от того, что фельдшеры и акушеры смогут проводить осмотр пациентов. К тому же, как сообщил Гайк Хачатрян, такая практика не новая, в Островской межрайонной больнице ее уже опробовали, и он подробно рассказал, как происходит этот процесс.

Фото: Островская межрайонная больница

«В нашей больнице такая практика уже давно существует. Есть фельдшеры, которым могут разрешить вести самостоятельный приём пациентов. Это решение принимается приказом по учреждению. Обычно для этого выбирают наиболее опытных фельдшеров, способных самостоятельно вести амбулаторный приём. Именно этим и пользовались ранее, поэтому сейчас это официально закреплено приказом. Министерство стремится к тому, чтобы дефицитные должности, такие как участковый терапевт, которые действительно дефицитны не только в нашей области, но и в других регионах, можно было бы замещать фельдшерами. Ситуация не ухудшится, а наоборот, станет лучше. Улучшится доступность медицинских услуг. На такую работу, как правило, направляются фельдшеры с большим опытом работы. Мы не берем, так сказать, фельдшеров со скамьи колледжей и, конечно, не сразу допускаем их к самостоятельному приему пациентов. Обычно у начинающих сотрудников есть наставник. На самостоятельный прием допускаются только опытные фельдшеры. Если у них возникают трудности, они направляют пациентов к участковому терапевту».

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер также отмечает, что не все врачебные функции будут возложены на фельдшеров. По ее словам, речь в приказе Минздрава идет только о базовом уровне осмотра пациента. Но есть один вопрос, который Анжелику Шундер очень обеспокоил: в связи с повышением нагрузки на фельдшеров и акушеров будет ли повышена оплата их труда?

«Увеличивая объем работы, необходимо, безусловно, увеличивать и оплату труда. Но, к сожалению, информации о том, что в связи с дополнительной работой, которая будет возложена на фельдшеров, будут изменены должностные оклады, введена какая-то дополнительная плата, я, к сожалению, нигде не видела и не читала. Что касается медицинской помощи, еще раз говорю, не все функции врачебной работы будут переданы, и все равно контроль-то будет возложен на врачей. Не все врачебные функции можно передать кому-либо другому, тем более среднему медицинскому персоналу. Только тот перечень, который в принципе и на сегодняшний момент многие фельдшеры уже осуществляют. Они ведут пациентов, ездят на вызовы и т. д. То есть уже какой-то перечень имеется у фельдшеров на сегодняшний момент. Мы же с вами прекрасно понимаем, что в поликлиниках достаточно большое количество фельдшеров, которые, в том числе, ведут самостоятельно прием. Но есть определенные моменты, когда фельдшер уже направляет к узкому специалисту либо к врачу-терапевту, который имеет уже определенный другой уровень».

Большинство опрошенных нами экспертов не видят трагедии в том, что фельдшеры и акушеры будут проводить первичные осмотры пациентов и выполнять базовые медицинские процедуры. Но назначать лечение и проводить более сложные действия, например, операции, должны все же врачи с соответствующими навыками и знаниями. Прозвучали сегодня и слова о том, что такое решение Минздравом принято не от «хорошей жизни» — проблема нехватки медицинского персонала существует не только в нашем регионе, поэтому и предложили привести законодательство в соответствие с реальностью.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
