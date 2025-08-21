Общество

Шествие первоклассников в День знаний пройдёт в городе Дно

На праздничное шествие, посвящённое Дню знаний, в городе Дно приглашаются первоклассники, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского муниципального округа.

Изображение: администрация Дновского муниципального округа

Сбор 1 сентября в 13:45 на перекрёстке улиц Ленина и Комсомольской. Вся информация доступна по телефону: 8 (81135) 25-260.

«Приводите своих первоклашек на шествие! Поздравим их торжественно и ярко с началом их первого учебного года! А после шествия всех детей, независимо от возраста и класса, ждёт игровая программа и чаепитие!» - сообщили в администрации.