Общество

С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии

Арбитражный суд Псковской области вынес решение о взыскании с администрации Плюсского муниципального округа более 60 миллионов рублей субсидии, выделенной на реализацию регионального проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Министерство сельского хозяйства Псковской области обратилось в суд с требованием взыскать с администрации 60 млн 281 тысячу 425 рублей 6 копеек — сумму субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию регионального проекта «Современный облик сельских территорий», являющегося частью Государственной программы развития сельских территорий.

Субсидия была предоставлена на основании двух соглашений, заключенных между комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области (предшественником нынешнего министерства) и администрацией Плюсского района (ныне Плюсского муниципального округа). Субсидия предназначалась для финансирования мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках улучшения инфраструктуры сельских населённых пунктов.

Суд установил, что администрация Плюсского округа не обеспечила достижение установленных результатов использования субсидии. Не представлено доказательств выполнения запланированных мероприятий, подтверждающих целевое и эффективное расходование средств. Отсутствовали отчетные документы, подтверждающие реализацию проекта, а также исполнение графика строительных и проектных работ.

Согласно условиям соглашений, субсидия носила целевой характер и требовала достижения конкретных результатов, включая ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. При этом ответчик не воспользовался установленной возможностью запросить перенос сроков или освобождение от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств.

Суд учел, что в соответствии с действующим законодательством, при недостижении целевых показателей использования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, средства подлежат возврату в бюджет. Иск удовлетворен.