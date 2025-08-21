Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
выгодные условия кредитования бизнеса
День картофельного поля
Театральный ужин
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 27.08.2025 19:000 Августовская педагогическая конференция дала старт новому учебному году в Великолукском районе 27.08.2025 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 августа 27.08.2025 18:180 В Псковской области прошло профилактическое мероприятие «Оружие» 27.08.2025 17:560 С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии 27.08.2025 17:530 Завершающийся капремонт псковской школы №13 оценил Алексей Севастьянов
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:209 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии

27.08.2025 17:56|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области вынес решение о взыскании с администрации Плюсского муниципального округа более 60 миллионов рублей субсидии, выделенной на реализацию регионального проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда. 

Министерство сельского хозяйства Псковской области обратилось в суд с требованием взыскать с администрации 60 млн 281 тысячу 425 рублей 6 копеек — сумму субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию регионального проекта «Современный облик сельских территорий», являющегося частью Государственной программы развития сельских территорий.

Субсидия была предоставлена на основании двух соглашений, заключенных между комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области (предшественником нынешнего министерства) и администрацией Плюсского района (ныне Плюсского муниципального округа). Субсидия предназначалась для финансирования мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках улучшения инфраструктуры сельских населённых пунктов.

Суд установил, что администрация Плюсского округа не обеспечила достижение установленных результатов использования субсидии. Не представлено доказательств выполнения запланированных мероприятий, подтверждающих целевое и эффективное расходование средств. Отсутствовали отчетные документы, подтверждающие реализацию проекта, а также исполнение графика строительных и проектных работ.

Согласно условиям соглашений, субсидия носила целевой характер и требовала достижения конкретных результатов, включая ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. При этом ответчик не воспользовался установленной возможностью запросить перенос сроков или освобождение от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств.

Суд учел, что в соответствии с действующим законодательством, при недостижении целевых показателей использования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, средства подлежат возврату в бюджет. Иск удовлетворен. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 58 человек
27.08.2025, 19:200 Для псковских работодателей изменятся правила подтверждения основного вида экономической деятельности 27.08.2025, 19:000 Августовская педагогическая конференция дала старт новому учебному году в Великолукском районе 27.08.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 августа 27.08.2025, 18:190 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — главное
27.08.2025, 18:180 В Псковской области прошло профилактическое мероприятие «Оружие» 27.08.2025, 18:050 «Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться?  27.08.2025, 18:000 В Псковской области откроются литературные клубы «Знания» 27.08.2025, 17:560 С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии
27.08.2025, 17:530 Завершающийся капремонт псковской школы №13 оценил Алексей Севастьянов 27.08.2025, 17:510 Волонтеры трудилась в великолукском приюте для бездомных животных в Веретье-2 27.08.2025, 17:460 Медалями «50 лет совместной жизни» наградили 15 островских семей 27.08.2025, 17:430 Газовики выявили три факта неисправности приборов учета в домах псковичей 
27.08.2025, 17:380 День в истории ПЛН. 27 августа 27.08.2025, 17:381 Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX 27.08.2025, 17:350 Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре 27.08.2025, 17:290 Представители реготделений партий приняли участие в дебатах на «ПЛН FM». ВИДЕО
27.08.2025, 17:270 Жилой фонд Псковского района готов к отопительному сезону более чем на 70% 27.08.2025, 17:250 Александр Котов провёл установочную встречу с участником программы «Герои земли Псковской» Андреем Ключко 27.08.2025, 17:130 Врач назвал плюсы преобразования бюджетных мест в медицинских вузах в целевые 27.08.2025, 17:000 Первые автомобили TENET уже в Пскове
27.08.2025, 16:530 На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня 27.08.2025, 16:500 Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России 27.08.2025, 16:420 Фильм «Дом в конце реки» презентуют в Пскове в День российского кино 27.08.2025, 16:420 Узнать о наличии льгот по налогам псковичи могут при помощи онлайн-сервиса
27.08.2025, 16:390 Обнаружен первый компьютерный вирус на основе ИИ 27.08.2025, 16:310 Названы самые любимые советские фильмы молодежи 27.08.2025, 16:260 Умер оперный певец Сергей Алексашкин 27.08.2025, 16:100 Игорь Романов: Некоторые районы довели  до состояния потери доверия к власти
27.08.2025, 16:100 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера 27.08.2025, 16:030 Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы 27.08.2025, 15:590 Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое 27.08.2025, 15:540 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? ВИДЕО
27.08.2025, 15:440 Михаил Иванов: Главная задача «Партии пенсионеров» — стать в 2026 году парламентской 27.08.2025, 15:420 Фотофакт: Паука-осу заметили в псковской деревне Загорицы 27.08.2025, 15:390 Партию кормов для домашних питомцев вернули в Беларусь из Псковской области 27.08.2025, 15:310 Освещение на улице Коммунальной в Пскове восстановят в течение двух недель
27.08.2025, 15:270 Шествие первоклассников в День знаний пройдёт в городе Дно 27.08.2025, 15:240 ЛДПР давно опережает коммунистов в вопросе законотворчества — Антон Минаков 27.08.2025, 15:100 Троллейбус-космическая станция начал курсировать в Калуге 27.08.2025, 15:001 «Гельдт» приглашает псковичек на осеннюю банную церемонию
27.08.2025, 14:590 КПРФ выдвинула кандидатов-одномандатников не во всех муниципалитетах Псковской области 27.08.2025, 14:550 Директор центра «Экопрактика» призвала псковичей прийти к осознанному потреблению 27.08.2025, 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 27.08.2025, 14:520 Елена Тимашова работает на форуме местного самоуправления в Архангельске
27.08.2025, 14:450 Библиотека имени Курбатова приглашает псковских любителей литературы на экскурсии 27.08.2025, 14:320 В Пскове отмечаются перебои в работе радио 27.08.2025, 14:300 Органная музыка Баха прозвучит на концерте в Пскове 31 августа 27.08.2025, 14:200 Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове в восьмой раз
27.08.2025, 14:100 За предпоследнюю неделю лета в Пскове выявили свыше 470 случаев ОРВИ 27.08.2025, 14:030 Более 66 млн рублей в рамках нацпроекта направили на оснащение восьми школ Псковской области 27.08.2025, 13:550 В Пскове участникам СВО вручили первые комплекты адаптивной одежды 27.08.2025, 13:450 Псковичи могут дать свою оценку работе полиции
27.08.2025, 13:350 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове 27.08.2025, 13:240 Директор псковского центра «Экопрактика» связала погодные аномалии с влиянием человека 27.08.2025, 13:210 Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на объездной дороге в Псковском районе 27.08.2025, 13:140 40-летнего великолучанина наказали за приобретение наркотиков
27.08.2025, 13:110 Реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца покажут на печорском фестивале сето 27.08.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция дебатов представителей партий-участников избирательной кампании на «ПЛН FM» 27.08.2025, 12:570 Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков 27.08.2025, 12:540 115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион»
27.08.2025, 12:490 В России с 1 сентября заработает механизм периода охлаждения по потребкредитам 27.08.2025, 12:390 Рейд по правилам перевозки детей провели сотрудники псковской ГАИ 27.08.2025, 12:290 Псковская библиотека приглашает на открытие выставки «Великий город на Великой реке» 27.08.2025, 12:220 Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова
27.08.2025, 12:150 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа 27.08.2025, 12:130 Караваем из муки нового урожая угостят гостей программы «Три Спаса» в Пушкинском заповеднике 27.08.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025, 12:060 Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы
27.08.2025, 12:000 Первенство Псковской области по академической гребле пройдет в первую субботу сентября 27.08.2025, 11:590 Славянка-северянка с бананом и манго 27.08.2025, 11:580 Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября 27.08.2025, 11:500 Более 1200 литров питьевой воды направили в качестве помощи ДНР из Пскова
27.08.2025, 11:460 Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз 27.08.2025, 11:440 11 юных псковичей побывали на Международном детском культурном форуме 27.08.2025, 11:290 Дело о совершенном более 30 лет назад тройном убийстве в Пскове могут рассмотреть без подсудимого 27.08.2025, 11:230 Девушке в Пскове вынесли приговор за поджог автомобиля МВД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru