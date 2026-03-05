60 лет назад умерла Анна Ахматова

60 лет назад, 5 марта 1966 года, умерла поэтесса Анна Ахматова.

Анна Ахматова родилась в Одессе (11) 23 июня 1889 года в семье отставного флотского инженера-механика.

В 1890 году семья переехала сначала в Павловск, а затем в Царское Село (сегодня — Пушкин), где в 1899 году Анна стала ученицей Мариинской женской гимназии. Затем она училась на Высших женских курсах в Киеве, а затем на юридическом факультете Киевского университета.

В 1910 году она вышла замуж за ведущего представителя и основателя акмеизма Николая Гумилёва, с ним она путешествовала по Европе. Все это оказало влияние на ее творчество, пишет Calend.ru.

Поэтический стиль Анны Ахматовой отличался ярким сочетанием конкретности словесных образов и поразительным лаконизмом с обновленными ритмами. Известный литературовед В. Жирмунский сравнивал творчество Ахматовой с музыкальным искусством К. Дебюсси. Главная, хотя и не единственная тема стихов Анны Ахматовой – любовь.

Свой первый сборник стихотворений Анна Ахматова опубликовала в 1912 году. В 1914 году в свет вышел второй сборник «Четки», который закрепил мнение об истинном поэтическом таланте Анны Ахматовой. В 1917 году появился следующий сборник под названием «Белая стая», в 1921 году – «Подорожник», а в 1922 году – известный сборник «MCMXXI», который отражал все нотки чувств и скорби Анны Ахматовой, связанные с расстрелом ее супруга Николая Гумилева.

После этого, начиная с 1922 года, все изданные сборники Ахматовой подвергались жесточайшей цензуре со стороны Советской власти.

Великую Отечественную войну поэтесса встретила в Ленинграде и вскоре была эвакуирована сначала в Москву, а затем через Казань в Ташкент, где вышел сборник её стихотворений. В 1944 году Ахматова в числе первых вернулась из эвакуации в Ленинград.

В августе 1946 года Постановлением ЦК Коммунистической партии творчество Анны Ахматовой было осуждено по причине несоответствия идеалам социалистического строительства.

Только начиная с 1959 года её стихотворения вновь начали появляться в советских журналах. Лишь в конце 1980-х годов произведения поэтессы стали издаваться полностью без вмешательства цензуры.

Анна Ахматова умерла 5 марта 1966 года в санатории в Домодедове (Подмосковье), была похоронена в Комарово под Ленинградом.