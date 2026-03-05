Выход на лед запретили во всех 26 муниципалитетах Псковской области

На территории Псковской области запрет выхода на лед введен во всех 26 муниципальных образованиях. В Гдовском и Стругокрасненском округах запрет начинает действовать с завтрашнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

«С наступлением оттепели лед на водоемах значительно ослабевает. Под воздействием плюсовых температур он теряет свою прочность, становится рыхлым и пористым. Это делает его непригодным для безопасных прогулок, подледной рыбалки и, конечно же, для передвижения транспортных средств», - предупредили в ведомстве.

Несоблюдение запрета выхода на лед является нарушением статьи 2.29. закона Псковской области от 4.05.2003 г. N268-ОЗ (ред. 6.02.2025 г.) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф для граждан в размере двух тысяч рублей, для должностных лиц - четыре тысячи рублей, для юридических лиц - пять тысяч рублей.

Категорически запрещается выходить на лед и заниматься подледным ловом рыбы во избежание несчастных случаев. Увидев детей на льду, необходимо убедить их уйти с водоема. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.