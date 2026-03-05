 
Общество

Выход на лед запретили во всех 26 муниципалитетах Псковской области

0

На территории Псковской области запрет выхода на лед введен во всех 26 муниципальных образованиях. В Гдовском и Стругокрасненском округах запрет начинает действовать с завтрашнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. 

«С наступлением оттепели лед на водоемах значительно ослабевает. Под воздействием плюсовых температур он теряет свою прочность, становится рыхлым и пористым. Это делает его непригодным для безопасных прогулок, подледной рыбалки и, конечно же, для передвижения транспортных средств», - предупредили в ведомстве. 

Несоблюдение запрета выхода на лед является нарушением статьи 2.29. закона Псковской области от 4.05.2003 г. N268-ОЗ (ред. 6.02.2025 г.) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф для граждан в размере двух тысяч рублей, для должностных лиц - четыре тысячи рублей, для юридических лиц - пять тысяч рублей.

Категорически запрещается выходить на лед и заниматься подледным ловом рыбы во избежание несчастных случаев. Увидев детей на льду, необходимо убедить их уйти с водоема. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026