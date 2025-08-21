Общество

Завершающийся капремонт псковской школы №13 оценил Алексей Севастьянов

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов побывал с рабочим визитом на округе, где на улице Пригородной завершается капитальный ремонт школы №13 по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В контракт на сумму 114 млн рублей вошли замена кровли, окон, инженерных систем, ремонт классов, рекреаций, пищеблока и спортзала. Вместе с и. о. директора школы Денисом Соколовым и представителем подрядной организации парламентарий осмотрел все этажи образовательного учреждения.

На втором и третьем этажах здания, где основной объём ремонтных работ закончен, идёт активная подготовка к началу нового учебного года: уборка помещений, расстановка мебели и учебных пособий. На добровольных началах навести порядок помогают старшие школьники. Сборщики мебели собирают недостающие шкафы, парты и стулья. В пищеблоке работники кухни тестируют новые вытяжки и печи.

Вместе с тем на объекте всё ещё работают строители. По словам подрядчика, причина небольшого отставания кроется в задержке строительных материалов. «Это мелкие работы, которые не повлияют на учебный процесс, но на их выполнение требуется время», - заметил депутат.

В целом Алексей Севастьянов положительно оценил качество и объём проведённых работ, но отметил и недоработки. «Жаль, что при таком большом объёме некоторые помещения не попали в сметы. На этажах такая красота, а лестничные пролёты – как из прошлого века. Я уверен, что это будет исправлено, но на это понадобятся время и деньги. Конечно, надо учиться подходить к ремонту комплексно, и хорошо, что ситуация меняется в лучшую сторону. Ещё год-два, и мы научимся точно составлять технические задания и выделять достаточное количество средств, чтобы не сталкиваться с вечным вопросом дофинансирования», - высказал своё мнение парламентарий.

Алексей Севастьянов также отметил, что требует проработки на федеральном уровне вопрос включения в проект капитального ремонта пришкольных территорий. Сейчас заасфальтировать уличную площадку, где проходят все общешкольные мероприятия, за федеральные деньги нельзя. С инициативой о корректировке действующего законодательства парламентарии уже обращались в Государственную Думу.

В завершение выезда Алексей Севастьянов пообещал руководству школы прийти на праздник и поздравить учащихся и педагогов с началом нового учебного года в обновлённой школе.