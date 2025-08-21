Общество

Просветительское мероприятие «Популяризация здорового старения» прошло в деревне Борисовичи Псковской области

Просветительское мероприятие «Популяризация здорового старения» прошло в деревне Борисовичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

С участниками встретились врачи-специалисты:

Анастасия Пескова, врач-кардиолог, рассказала о фибрилляции предсердий — как распознать это состояние, почему важно его контролировать и как можно жить полноценно даже с диагнозом.

Врач-стажёр, невролог Юлия Потехина, поделилась знаниями на тему «Инсульт не предупреждает: как вовремя распознать первые признаки».

Екатерина Астафьева, заместитель главного врача по медицинской реабилитации, провела лекцию «Профилактика старческой астении» — состояния, при котором пожилой человек теряет силы, интерес к жизни и физическую активность. Екатерина Владимировна подробно объяснила, как этого можно избежать с помощью комплексного подхода.

Завершилась образовательная часть демонстрацией упражнений от инструктора ЛФК Маргариты Воронцовской. В министертсве отметили, что участники с удовольствием присоединились к простым, но эффективным движениям, направленным на улучшение подвижности, равновесия и эмоционального состояния.