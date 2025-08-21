Общество

Ларьки в Пскове потребуют оформить в серо-коричневых тонах

Новый дизайн-код для нестационарных торговых объектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с главой Пскова Борисом Елкиным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Правила помогут убрать "визуальный шум“, который создают пестрые и несочетаемые вывески и конструкции. Киоски, павильоны и их оформление должны соответствовать единому стилю, подчеркивая красоту Пскова», — отметил глава региона.

Дизайн-код предусматривает два варианта: типовой и индивидуальный. Первый предполагает серо-коричневую цветовую гамму, современные материалы, в том числе дерево и рейку. Индивидуальный разрешает больше вариантов оформления, но в пределах общей стилистики.

Специальная комиссия будет согласовывать внешний вид всех новых торговых точек и следить за тем, чтобы они гармонично вписывались в облик города и сочетались между собой с учётом застройки улиц, пояснил губернатор.

«Витрины объектов рекомендовано делать стеклянными, а передвижные объекты — такие, как фудтраки — нельзя будет заклеивать логотипами брендов, их оформление должно соответствовать брендированию Пскова», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Новый дизайн-код прошел этап обсуждения с предпринимательским сообществом и общественностью. В конструктивной дискуссии удалось найти баланс между эстетикой городской среды и удобством ведения бизнеса, заключил губернатор.

Напомним, ранее дизайн-код для нестационарных торговых объектов (НТО) единогласно поддержал градостроительный совет в Пскове.