Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН

За 25-летний период Псковская Лента Новостей достигла значительных успехов благодаря усилиям талантливых репортёров, обозревателей, аналитиков, фотографов и редакторов. Их работа позволила сформировать уникальный стиль издания, который читатели легко узнают и ценят. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

По мнению главы Великих Лук, четверть века является значительным этапом в истории любого СМИ, особенно учитывая тот вклад, который внесла редакция в формирование регионального информационного пространства.

«Четверть века – это знаковый, солидный возраст для средства массовой информации. За 25 лет вы накопили богатый опыт, стали свидетелями значимых исторических событий, происходивших в Псковской области, нашей стране и на мировой арене, о которых вы своевременно информировали жителей региона», - отметил глава города.

Он подчеркнул важность роли каждого сотрудника, отметив, что именно их труд создал узнаваемый стиль и репутацию издания, пользующегося высоким уровнем доверия аудитории.

«Все эти годы трудом талантливых репортёров, обозревателей, аналитиков, фотографов и редакторов формировался уникальный стиль ПЛН, по которому читатели всегда безошибочно узнавали и узнают ваши новости и тематические материалы. Сегодня Псковская Лента Новостей прочно ассоциируется с оперативными и достоверными новостями, глубокой аналитикой и содержательными статьями на разнообразные темы. Именно благодаря этому среди читателей вашего электронного издания люди разных возрастов и профессий, жители Псковской области и других регионов, которые ждут информационных сообщений от ПЛН и доверяют материалам, размещённым в новостной ленте издания», - сказал Николай Козловский.

По его наблюдениям, одной из главных ценностей ПЛН является приверженность высоким стандартам профессиональной этики, обеспечивающим доверие читателей. Именно этот фактор способствует устойчивому положению издания на региональном уровне.

«Приверженность лучшим традициям отечественной журналистики, верность принципам оперативности, объективности, честности и открытости, заложенным при создании медиаресурса, делают Псковскую Ленту Новостей ведущим электронным СМИ региона, одним из самых цитируемых на просторах Интернета и страницах газет. Прочно удерживать статус лидера и постоянно развиваться, осваивать новые современные технологии и форматы работы ПЛН позволяет высокопрофессиональный коллектив, во главе которого стоит талантливый и опытный руководитель – Максим Эдуардович Костиков», - особо обратил внимание спикер.

Николай Козловский особо поблагодарил Максима Костикова и редакцию Псковской Ленты Новостей за конструктивное сотрудничество, интерес к городу Великие Луки и своевременное, беспристрастное освещение деятельности городской власти.

«Уверены, что целеустремлённость Максима Эдуардовича и преданность избранному делу его коллектива позволят ПЛН всегда оставаться флагманом СМИ Псковской области, самым читаемым и цитируемым медиаресурсом. Искренне желаем коллективу Псковской Ленты Новостей неиссякаемого творческого вдохновения, постоянного повышения профессионального мастерства и новых интересных идей! Крепкого вам здоровья и благополучия, дорогие друзья! Процветания и развития Псковской Ленте Новостей!» - заключил Николай Козловский.

Напомним, сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств 18ll88 в «Квартале Мейера» в Пскове состоится торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. Празднование пройдет в форме медиабрифинга. Приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

