Общество

ОМОН в ходе учений обезвредил «подозрительный предмет» в псковской школе

Накануне учебного года росгвардейцы приняли участие во всероссийских учениях по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе тренировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали алгоритм прибытия по сигналу «тревога», поступившего из охраняемого образовательного учреждения. А затем провели задержание условного правонарушителя.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области с применением минно-розыскной собаки и специальных средств обезвредили подозрительный предмет.

Руководители тренировки отметили высокий уровень слаженности взаимодействующих структур и дали положительную оценку за выполнение всех поставленных задач. Мероприятие направлено на повышение уровня готовности педагогического состава, работников частных охранных организаций и сотрудников правоохранительных органов к действиям при возникновении нештатных ситуаций в учебных заведениях.

В августе текущего года росгвардейцы проверили готовность к новому учебному году более 500 образовательных учреждений в регионе.

Также росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.