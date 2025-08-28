Общество

Зампрокурора области проверил условия содержания в великолукском СИЗО-2

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов совместно с сотрудниками надзорного ведомства и представители общественной наблюдательной комиссии региона Владимир Болдышев и Александр Савунов посетили СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Главной целью визита стала проверка соблюдения законных прав лиц, содержащихся в учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова и врио начальника СИЗО-2 Романа Иванова был совершен обход территории следственного изолятора: поста видеоконтроля, помещений отряда по хозяйственному обслуживанию, камер режимного корпуса, в том числе для содержания женщин, прогулочных дворов, банно-прачечного комплекса, пищеблока, медицинской части и других административно-хозяйственных объектов.

При обходе проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении. Также был проведен прием по личным вопросам, даны необходимые консультации.

По итогу посещения Алексей Попов указал на необходимость неукоснительного соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий содержания и обеспечения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.