Общество

Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках

Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В терапевтическое отделение поступила 72-летняя пациентка, страдавшая от многолетней гипертонии. В последнее время её состояние ухудшилось, она отмечала стойкое повышение артериального давления до 220/120. В анамнезе у женщины - мочекаменная болезнь: камень левой почки, кисты обеих почек; инсулиннезависимый сахарный диабет второго типа.

Как рассказала лечащий врач-кардиолог Екатерина Ленгерт, несмотря на применение максимальных доз гипотензивных препаратов, артериальная гипертензия оставалась стойкой и плохо поддавалась лечению.

После проведения обследования возникли подозрения на сосудистые проблемы в области почек. В ходе ангиографии было подтверждено наличие значительной закупорки правой почечной артерии — до 95%. В место поражения сосуда установили стент.

Оперативное вмешательство провёл врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Даниил Рыжков.

Вмешательство прошло успешно, и сейчас состояние пациентки стабильное, она начинает восстанавливаться.