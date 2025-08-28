Общество

Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО

Руководство Управления Росгвардии по Псковской области приняло участие в заседании оперативного штаба Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Под руководством первого заместителя командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Руслана Кантемирова в Санкт-Петербурге состоялось заседание оперативного штаба объединения по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, и Единого дня голосования на территории СЗФО.

В работе оперативного штаба приняли участие начальник управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу генерал-лейтенант полиции Евгений Стасишин, представители ФСБ России и Военной академии Росгвардии, в режиме видеоконференцсвязи — начальники территориальных органов Росгвардии, командиры воинских частей округа, представители МВД России по субъектам СЗФО.

Заместители командующего округом, начальники отделов и служб, а так же начальники региональных управлений Северо-Западного округа Росгвардии доложили о готовности подразделений и частей к обеспечению охраны общественного порядка в период проведения торжеств, посвященных Дню знаний, а так же о комплексах мероприятий по обеспечению общественной безопасности в период голосования в субъектах Российской Федерации.

В завершение генерал-лейтенант Руслан Кантемиров довел дополнительные поручения до участников заседания для дальнейшей реализации задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.