Общество

В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы

Министерство обороны РФ смогло оптимизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии оборонного ведомства.

«В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот. Благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны», - сказал Белоусов.