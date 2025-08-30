Общество

УФСИН России по Псковской области отметило 81-ю годовщину со дня образования

В УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня образования регионального ведомства. Праздничное событие объединило действующих сотрудников, ветеранов службы и почетных гостей, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, личный состав управления, ветераны. В качестве почетного гостя на торжестве присутствовал заместитель главы администрации г. Пскова Андрей Ульянов.

Церемония началась с поздравительной речи начальника УФСИН. Виктор Леонов обратился к собравшимся с теплыми словами, напомнил об истории создания и становления ведомства, его славных традициях и героических страницах. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу, пожелал всему личному составу дальнейших успехов в нелегкой службе и крепкого здоровья.

Важной частью торжества стало чествование отличившихся сотрудников. Представителям СИЗО-2 и ИК-6 вручены награды Министерства юстиции Российской Федерации – медали «Гавриила Державина». Ряд сотрудников отмечен ведомственными наградами за достижение высоких результатов в работе. Также состоялось вручение очередных специальных званий. Трое сотрудников, продемонстрировавших впечатляющие спортивные достижения, удостоены значков и удостоверений «кандидат в мастера спорта» по футболу.

Заместитель главы администрации г. Пскова Андрей Ульянов от имени муниципальной власти поблагодарил коллектив УФСИН за нелегкий труд, направленный на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе. Он вручил ряду сотрудников благодарственные письма администрации г. Пскова.

Завершилось праздничное мероприятие концертной программой. Для виновников торжества выступили воспитанницы детского спортивного центра «Юность», а вокальные композиции исполнила Екатерина Зацепова.