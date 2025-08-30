Псковский областной суд отметил 81-ую годовщину со дня основания сегодня, 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: Пресс-служба судов Псковской области
Он был образован 31 августа 1944 года на основании приказа Народного Комиссара юстиции РСФСР сразу после образования Псковской области.
«На протяжении нескольких десятилетий областной суд способствует повышению авторитета судебной власти и доверия граждан региона к судебной системе», - подчеркнули в пресс-службе.