Общество

В России к 1 сентября ввели в строй 22 новых колледжа

Минпросвещения РФ ввело в эксплуатацию 22 новых колледжа к началу нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этом году школьный порог переступят 18 миллионов ребят. Для многих из них этот день станет вдвойне волнующим: более шестисот пятидесяти обновленных после ремонта и сорок три новые современные школы распахнут свои двери в разных регионах. К новому учебному году мы ввели в строй 22 новых колледжа», - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава министерства поздравил россиян с Днем знаний, отметив, что престиж профессии учителя стремительно растет. Он напомнил, что в педагогические вузы страны в этом году был рекордный конкурс - 12 человек на место.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также поздравил сограждан с 1 сентября. Он рассказал, что в университетах по всей стране работают молодежные лаборатории, конструкторские бюро, инженерные школы, стартап-студии и другие площадки, где студенты могут оттачивать полученные знания и приобретать дополнительные практические навыки, пишет ТАСС.

«Для многих из нас студенческая пора - счастливый и важный период в жизни: пора взросления, самостоятельных решений и серьезных побед. Пожалуй, самый ответственный и долгожданный день сегодня - у наших первокурсников. Вы стоите в начале большого, интересного пути, полного новых свершений, открытий и знакомств. Используйте это время по максимуму - впитывайте знания, развивайте свои таланты и способности», - приводятся на официальном сайте ведомства слова министра.