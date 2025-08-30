Общество

В Пскове 24 депутата фракции «Единая Россия» проведут в сентябре приемы граждан

Стал известен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» (город Псков, улица Гоголя, 9). В сентябре встречи с псковичами проведут 24 народных избранника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Андрей Козлов – он выслушает граждан 2 сентября. На следующий день просьбы и предложения рассмотрит депутат Александр Братчиков. Их однопартийцы и коллеги по парламенту Анастасия Повторейко, Армен Мнацаканян, Елена Лунгу и Владимир Кузь будут ждать заявителей 4, 9, 10 и 11 сентября соответственно.

16 сентября с 10:00 псковичи смогут обратиться за помощью к руководителю фракции «Единая Россия» в областном Собрании Армену Мнацаканяну. А 17 сентября принимать граждан будет депутат Алексей Севастьянов. 18 сентября псковичей примут председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и депутат Игорь Дитрих. В конце месяца приемы проведут Юрий Сорокин, Игорь Дитрих и Ирина Толмачева 23, 24, 25 сентября соответственно.

Рассматривать обращения парламентарии будут в указанные дни с 10:00 до 13:00. Кроме того, 30 сентября на вопросы псковичей ответит вновь депутат ПОСД Ирина Толмачева. В то же время в приемной будет работать депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

Также в сентябре псковичи смогут озвучить свои проблемы депутатам Псковской городской Думы: 2-го числа – Алесе Михачевой, 3-го - председателю Псковской гордумы Александру Гончаренко, 4-го – Денису Иванову, 9-го – Юлии Пожидаевой, 10-го - Юрию Бурлину, 11-го - Константину Болотину. 16 сентября с гражданами встретится депутат ПГД Наталья Юрченко, 17 сентября – её коллега Григорий Стороненков, 18 сентября - Евгений Васильев, 23 сентября -Любовь Николаева, 24 сентября - Алексей Форш, 25 сентября - Галина Неваленная. Время приемов – с 14:00 до 17:00.

Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы проводятся личные приемы граждан по различным вопросам. Записаться на прием псковичи могут по телефону: (8112) 66-25-12. Социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Как правило, социальная помощь включает в себя оказание поддержки гражданам в сложных жизненных ситуациях, таких как безработица, болезнь, инвалидность и другие. Это может включать в себя предоставление консультационной помощи, психологической поддержки, разъяснения о наличии образовательных программ и многое другое.