Красная Горка - кладбище «коммунаров» у Покровской башни в Пскове

Сегодня я вам расскажу об одной из малоизвестных страниц истории Пскова ХХ века, связанной с одним сначала заброшенным, а потом и вовсе забытым кладбищем города. Это место расположено у хорошо известной псковичам и гостям города Покровской башни, но не с внутренней ее стороны, как изначально можно подумать, а с напольной - на Покровском («Петровском») бастионе, насыпанном во время Северной войны. В это трудно поверить, но, начиная с 1918 года, здесь хоронили лучших людей Пскова. Говорят, в народе это место прозвали Красная Горка.

Покровская башня и бастион перед ее фронтом. Фото автора

В 1919 году на бастионе у Покровской башни стали хоронить жертв белогвардейского террора, а в 20-х годах - советских и партийных работников г.Пскова, красных командиров. Захоронения продолжались до конца 30-х годов прошлого века.

Кладбище на Покровском бастионе. Датировка и происхождение снимка мне неизвестны. Кадр явно сделан с Покровской башни

Обычно такие обособленные кладбища в первые годы Советской власти с захоронениями видных большевиков-ленинцев, участников революционного движения и героев Гражданской войны называли кладбищами коммунаров, вероятно, по аналогии с участниками Парижской коммуны 1871 года, но в Пскове это название не прижилось, и бастион с кладбищем стали именовать Красная Горка. Впрочем, и это название вскоре забылось. По мере того, как свободное место на бастионе быстро исчерпалось, и место упокоения лучших людей города к 1930 году постепенно переместилось к стене Окольного города у Михайловской башни в нынешний сквер Павших борцов. В какой-то степени это стало калькой с некрополя у стены Московского кремля.

На плане Пскова 1930 года на бастионе у Покровской башни мы можем разглядеть лишь какие-то неразборчивые каракули, типа кладбищенской ограды, тогда как у Михайловской башни к тому времени уже спланирован сквер.

Вид на Покровскую башню и бастион с моста имени 50-летия Октября. Фото автора

В июле 1944 года во время освобождения Пскова на Покровском бастионе прямо между сохранившимися захоронениями был оборудован КНП советского артиллерийского дивизиона, чьи 76-мм орудия вели огонь по Мирожскому монастырю через Великую. До недавнего времени внутри Спасо-Преображенского собора в его западной стене среди фресок сохранялся проломивший стену, чудом не разорвавшийся советский снаряд, почему-то выдаваемый экскурсоводами за немецкий.

После войны кладбище окончательно пришло в упадок, и с ним надо было что-то делать. Кладбище было ликвидировано решением Исполнительного комитета Городского совета депутатов трудящихся от 01 декабря 1953 года № 536 [ГАПО. Ф. Р-125. Оп. 2. Д. 82. Л. 469, машинопись, подлинник]. Ликвидации кладбища предшествовало его обследование комиссией, о чем был составлен соответствующий акт, сохранивший для нас прелюбопытные сведения. Интересно отметить, что члены комиссии в акте отметили свое частное мнение о нецелесообразности ликвидации кладбища.

Согласно акта от 27 октября 1953 года (орфография и пунктуация сохранены): «Мы нижеподписавшиеся зав. бюро обслуживания Шишкина И.М., комендант бюро обслуживания - Осипова А. Н. Во исполнения устного распоряжения н-ка к-ры Благоустройства т. Васильева П.М. от 27/Х-1953 года "О производстве проверки мест захоронения на берегу реки Великой у Покровской башни".

Выходом на место установили:

Местом бывшего захоронения является полуовальная площадка в плотную примыкающая к разрушающейся Покровской башни площадью 150-200 м² находящаяся от берега р.Великой в 10мt и на высоте от уровня воды 12-15 мt.

Вокруг площадки имеются сохранившиеся деревья. По сохранившимся памятникам, раковинам и могильным холмикам, захоронение на площадке производилось в период с двадцатых годов данного столетия по 1936 год. В момент проверке на площадке обнаружено сохранившиеся:

1) в центре площадки гранитный круглый темно-серого цвета, круглый 2-х метровый обелиск (не имеющий на себе никаких подписей).

2) гранитный темносерого цвета в 1м высотой обелиск (кем то сорван с основания и лежит на земле рядом с постаментом и заросшим могильным холмиком) с надписью «Дорогому другу и товарищу капитану РККА Вруеву Карпу Васильевичу от н\с и бойцов ОТБ 56.с.д. Родился в 1898 году, умер в 1936 году).

3) 11 шт. раковин, из коих 2 шт частично побито, в т.ч. на 3 шт имеются следующие надписи

«Р.Д.Лекнин (Леклиш ?), скончался в 1925 году 5 мая»

«Адольф Коплеок 1924 г. января, отроду 25 лет»

«Алексеев Воля (Владилен) родился 7 января 1926 года умер 20 марта 1926 года»

4) Надмогильная плита с надписью «Александр Абрамович Никонов рождения 1885 года скончался 1925 год январь 10».

5. Одиночные могильные холмики 14

6. Групповых холмиков — 6 шт.

Вся площадка (за исключением одного места, где как видно пасли лошадь и остался конский памет) Сравнительно чиста.

Общий вывод: Место захоронения на учете в похоронном бюро не значится, захоронение в после военного времени не производилось. Производство ликвидации кладбища потребует больших сил и средств. Восстановление кладбища и его поддержание в порядке возможно с меньшими затратами (личное мнение поверявших)

О чем и составили настоящий акт.

Зав. бюро обслуживания Шишкин

Комендант п/обслуживания Осипова».

[ГАПО. Ф. Р-125. Оп. 2. Д. 82. Л. 433, рукопись, подлинник]»

Из приведенных в акте обследования надписей на погребальных памятниках есть несколько примечательных. Это захоронение танкиста капитана К.В.Вруева, наверняка имевшего прямое отношение к псковским танкам МС-1 (Т-18), и захоронение 2,5-месячного ребенка Алексеева Владилена, если, конечно, в акт не закралась опечатка. Несмотря на выводы обследовавшей кладбище комиссии, было принято решение о ликвидации.

В решении № 536 от 01 декабря 1953 года исполнительного комитета Псковского городского Совета депутатов трудящихся о ликвидации могил и переноса останков захороненных у Покровской башни на берегу реки Великой было отмечено:

«Заслушав сообщение начальника конторы благоустройства т.Васильева о необходимости ликвидации бесхозных могил и неизвестных надгробных знаков, расположенных у Покровской башни на берегу р.Великой, в связи с проведением в ближайшее время работ по благоустройству набережной р.Великой в соответствии с генеральным планом планировки города, исполком Псковского городского Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ:

1.Могильные холмики, находящиеся у Покровской башни на берегу р.Великой ликвидировать. Останки захороненных и надгробные знаки перенести на действующее кладбище общего захоронения.

2.Обязать нач.конторы благоустройства т.Васильева в срок до 1 июня 1954 г. произвести перезахоронение останков захороненных и перенести надгробные знаки на действующее кладбище.

Территорию освобожденную от могил спланировать и произвести зеленые насаждения согласно проекта благоустройства набережной р.Великой.

Председатель исполкома Псковского городского Совета депутатов трудящихся (Удалов)

Секретарь исполкома Псковского городского Совета депутатов трудящихся (Толчин)"

[ГАПО. Ф. Р-125. Оп. 2. Д. 82. Л. 469, машинопись, подлинник]».

В результате какая-то часть захоронений была перенесена на Дмитриевское и другие кладбища города. Очевидно, что это была лишь незначительная часть захоронений.

При земляных работах на Покровском бастионе в процессе реставрации Покровской башни в 1955-1963 гг. (часть бастиона обращенного к Покровской башне была срыта экскаватором, обнажив ее засыпанные стены) были обнаруженные многочисленные человеческие останки. Как с ними поступили, мне неизвестно.

После последней реставрации Покровской башни и при благоустройстве набережной реки Великой к 2018 году Покровский бастион был очищен от насаждений, слегка изменил свою форму, окончательно превратившись в усеченный земляной конус. На его плоской поверхности была обустроена смотровая площадка с ведущей на нее деревянной дизайнерской лестницей с канатными перильцами.

Покровский бастион после превращения его в смотровую площадку. Вид со стороны Покровской башни. Фото автора

Подведем небольшой итог. Покровский бастион как фортификационное сооружение и как место захоронения в первые десятилетия Советской власти видных советских и партийных работников, военных и членов их семей на сегодняшний день частично сохранился. Этого не скажешь о захоронениях. Те из них, которые не перенесли родственники на новое место, по всей видимости, находятся под ногами посетителей смотровой площадки. Для России ХХ-XXI веков это обычное явление - превращать старые кладбища в центрах городов в скверы и зоны отдыха, даже если там были похоронены те, кто отдал жизни в борьбе за Советскую власть.

Сквер с киоском продажи живых цветов в Рабочем поселке (Пермь, Мотовилиха), разбитый в 1935 году на территории Прокопьевского кладбища. Фото из архива Музея Пермской артиллерии

Однако, надо помнить, что использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается [Пункт 6 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»].

Тем не менее, было бы неплохо установить на Покровском бастионе информационно-мемориальную табличку об этой странице истории города Пскова. Наверняка в Псковском областном архиве найдутся еще документы о тех, кто был здесь похоронен.

Использованы мои материалы (если не указано иное), полученные в 2008 году в рамках работы в ГАПО по теме: «Массовые захоронения на территории Пскова» в бытность сотрудником ГУК «Археологический центр Псковской области».

Алексей Старков