Александр Котов: Каждый подвиг «крылатой пехоты» стал символом несгибаемого духа русских воинов

С 86-й годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые воины-десантники! Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии!» - сказал Александр Котов.

Он отметил, что история дивизии тесно переплетается с важнейшими страницами национальной судьбы

«Это не только ратная летопись военных побед, но и невероятные примеры проявления человеческой силы и характера. Псковские десантники неоднократно доказывали, что готовы отдать жизнь ради защиты Родины, демонстрируя мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу. Каждый подвиг «крылатой пехоты» стал символом несгибаемого духа русских воинов. Память о героях Великой Отечественной войны, мужестве участников военных конфликтов разных эпох, легендарный подвиг бойцов 6-й роты, вклад в обеспечение национальных интересов страны в ходе специальной военной операции – всё это вписано золотыми буквами в историю дивизии и всего русского воинства. Сегодня прославленная 76-я дивизия продолжает стоять на страже мира и спокойствия нашей страны, готовая прийти на помощь везде, где потребуется защита чести и достоинства российского гражданина. Сердечно благодарю ветеранов, командование, личный состав и семьи военнослужащих за служение Отечеству, надежность и высокую боевую готовность. Вы – настоящая гордость Псковской области и всей России!» - заключил Александр Котов.