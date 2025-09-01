Псковcкая обл.
Общество

Как правильно рассчитать калории для нормализации веса, рассказал нутрициолог

01.09.2025 22:00

Многих людей беспокоит проблема лишнего веса, и это действительно стоит обсуждать, так как избыточный вес тела ускоряет старение и связан с риском серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Нутрициолог Галина Леонова рассказала, как правильно рассчитать калорийность рациона, а также предложила несколько рекомендаций. 

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Лишний вес может появляться по различным причинам. Однако одним из самых распространенных факторов является избыточная калорийность рациона. С возрастом нам требуется меньше калорий, а уровень физической активности часто снижается. Если не сократить калорийность, вес может начать стремительно расти, пишет RuNews24.ru

«Многие из нас недооценивают количество калорий, потребляемых с обработанными продуктами и готовыми соусами. Даже при кажущейся небольшой порции можно получить значительное количество скрытых калорий», - отметила Галина Леонова. 

Чтобы эффективнее контролировать свой вес, важно знать, сколько калорий нужно в день. Существует несколько способов сделать это:

  1. Формула Харриса-Бенедикта – это старая, но проверенная методика, которая позволяет рассчитать базальный метаболизм и, соответственно, необходимую калорийность;
  2. Онлайн-калькуляторы – существуют множество ресурсов, которые помогут быстро рассчитать необходимую суточную калорийность.

Уменьшение калорийности рациона – это проверенная и безопасная стратегия для теряющих лишний вес. Она гораздо более эффективна и менее рискованна, чем различные виды длительного голодания, которые часто приводят к рецидивам и проблемам со здоровьем.

«Работа с калорийностью не должна сопровождаться голодом. Важно находить баланс, который позволит вам терять вес, оставаясь при этом сытым и удовлетворенным», - подчеркнула Галина Леонова. 

Важно понимать, что склонность к лишнему весу может быть генетически обусловленной. Тем не менее правильно подобранная калорийность, сбалансированное питание, такое как средиземноморская диета, и физические упражнения могут помочь «заглушить» генетические факторы.

«Наша генетика – это не приговор. Сбалансированное питание и активный образ жизни способны существенно изменить ваше здоровье и самочувствие», - заметила Галина Леонова. 

Приведение веса в норму – это комплексная задача, которая требует индивидуального подхода. Правильный расчет калорийности рациона, основанный на личных потребностях, станет помощником на этом пути. «Помните, что важны не только количество калорий, но и качество продуктов, которые вы употребляете. Если вы готовы сделать шаг к улучшению своего здоровья и качества жизни, начните с правильного питания и контроля калорийности вашего рациона», - заключила эксперт. 

Источник: Псковская Лента Новостей
