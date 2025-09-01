Псковcкая обл.
Общество

Территории для жизни

02.09.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Пять проектов Псковской области стали победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На их реализацию регион получит 350 млн рублей из федерального бюджета. Какие муниципалитеты региона в 2026 - 2027 годах ждет благоустройство и что представляют из себя проекты-победители, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Проект города Пскова «Корытовский лесопарк»

«Нам повезло: город Псков впервые в своей истории стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды», - сказал глава Пскова Борис Елкин.

По его словам, с этого года к участию в конкурсе допущены города с численностью населения до 300 тысяч человек. «Мы решили участвовать и вошли в пятерку победителей от региона», - сообщил он. И добавил, что на реализацию пяти проектов будет выделено 350 миллионов рублей - «это достаточно серьезная цифра».

Псков подавал заявку на благоустройство Корытовского парка. Борис Елкин уточнил, что в названии проекта осталось слово «лесопарк», но когда заявка уже была подана, городская Дума приняла решение о том, что эта территория теперь называется «Корытовский парк».

«Ранее в рамках программы приграничного сотрудничества часть этой территории около Центра лечебной педагогики была приведена в порядок. Сейчас же предстоит благоустроить оставшуюся часть этого парка и оборудовать разными новыми локациями и площадками», - отметил он.

Глава города обратил внимание, что в районе Корытовского парка уже есть благоустроенные общественные пространства. «Это пляж «Воздух», который уже не первый год работает, привлекает горожан и туристов. В непосредственной близости находится парк аттракционов «Волшебная гора», а также вейк-парк. Считаем, что развитие данного района благоприятно будет сказываться на развитии инфраструктуры для отдыха и жизни псковичей»,- подчеркнул Борис Елкин.

Участок проектирования является началом крупного зеленого массива города. Территория находится вблизи реки Великой, окружена лесопарковой зоной. Располагается в 10-минутной доступности проезда на автомобиле от центра города.

 

Как отмечают разработчики проекта, цель благоустройства Корытовского лесопарка - создание комфортного места для отдыха горожан на основе существующего парка. В рамках проекта планируется создание удобных, многофункциональных пространств для различных групп населения. Зоны парка спроектированы с возможностью использования под различные спортивные, культурные и рекреационные мероприятия. Территорию планируется поделить на зоны, создать сеть пешеходных дорожек, велополосу, площадки для тренажеров, нестационарных торговых объектов, санитарных комнат и парковки. Также будет оборудовано освещение и видеонаблюдение. Проект возрождает историческую территорию, которая на протяжении века была излюбленным местом отдыха псковичей.

Работа в рамках проекта начнется уже в следующем году. «У нас есть небольшое преимущество — уже разработана проектная документация. Как только появится финансирование, мы будем готовить конкурсные процедуры. Проект достаточно интересный. Надеюсь, что у нас максимально быстро получится его реализовать», - отметил глава города.

Проект Невельского муниципального округа «Центральная часть города Невеля»

«Проект очень важен для нас, потому что он позволит благоустроить центральную часть города», - рассказала заместитель главы Невельского муниципального округа Виктория Храбрая.

По ее словам, проект включает в себя создание нескольких общественных пространств. «Некоторые из них сейчас частично благоустроены, у других благоустройство отсутствует совсем. Поэтому проект позволит улучшить облик города, предоставить горожанам возможности как для тихого отдыха, так и для активного. Кроме этого, наличие общественных пространств позволит увеличить количество мероприятий как в осенне-зимний, так и в весенне-летний период», - пояснила замглавы.

Территория проектирования представляет из себя пять отдельных участков, которые разделены существующей улично-дорожной сетью. Участки функционально взаимосвязаны, и в проекте предлагается использовать единый и современный подход к благоустройству с отдельными элементами, отсылающими к истории.

Основные преобразования происходят на площади Карла Маркса перед зданием администрации. Ранее здесь располагалась Красная площадь – ключевое пространство города. Проектом предложено частично восстановить ее и создать место для проведения городских мероприятий.

«На площади уже есть фонтан и пешеходные дорожки, но нет ландшафтного дизайна. Этого общественному пространству не хватает. Здесь также предлагается замена остановочного павильона. То же самое можно сказать и о сквере А.С. Пушкина, где планируются минимальные мероприятия по благоустройству, озеленение и размещение новой остановки общественного транспорта», - сообщила она.

Следующее общественное пространство — набережная реки Еменки. Вдоль всей набережной вплоть до улицы Карла Либкнехта появится настил, на протяжении которого будут созданы отдельные площадки для тихого отдыха горожан. «Набережную планируется оборудовать пирсами, с местами для кормления уток, лебедей. Птицы у нас очень хорошо прижились, поэтому жители очень любят их кормить, гуляя с детьми по набережной», - рассказала заместитель главы.

Объектом благоустройства станет и пространство между домами 5 и 7 на ул. Комсомольская. Там планируется размещение, игровых площадок, беседок для мамочек с детьми, уличных тренажеров. Междомовое пространство по ул. Ломоносова 6 и 6а станет, наоборот, местом тихого отдыха, в котором будут организованы цветники. Также сохраняется пешеходный транзит по территории проектирования.

Еще одна важная деталь — инсталляция-макет ранее располагавшихся на центральной площади Невеля храмов: «К сожалению, эти храмовые сооружения не сохранились. На этом месте предполагается создание макета, что будет способствовать увеличению экскурсионных маршрутов. Около макета предполагается размещение информационных стендов».

 

Авторы проекта — представители мастерской «Фостер» из Красноярска. «Проектировщицы, четыре девушки, приехали в Невель, прошлись по всем локациям, погрузились в нашу культуру, искали нашу идентичность. И действительно, мы люди, которые живем на этой территории уже много лет, многое не замечаем. А они обращали внимание на архитектуру, брали эти элементы, отражали их в проекте», - пояснила Виктория Храбрая.

Проект активно обсуждался с жителями. «При его разработке были учтены интересы разных возрастных категорий: семей с детьми, молодежи, людей пожилого возраста. Для этого была создана группа в ВК, Мы обсуждали проект на базе центра добровольчества. Проектировщики ходили по городу, общались с жителями, проводили опросы на площадке в ВКонтакте. Очень активно невельчане были включены в обсуждение», - отметила заместитель главы.

Проект Опочецкого муниципального округа «Парк культуры и отдыха «Речная долина»

Участок расположен в северной части города на западном берегу реки Великой. Территория представляет собой городскую набережную, выполняющую важную рекреационную функцию - здесь проводят досуг жители города, а также организуются культурные мероприятия и праздники.

«На этой территории когда-то был военный стадион. Там есть сохранившиеся элементы спортивного сооружения и действующий пришкольный стадион, построенный по программе «Газпром — детям». Остальная территория зарастает травой и кустарником. В основном, это зеленые насаждения дикого произрастания», - рассказал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

По его словам, участок проектирования практически с трех сторон окружен рекой Великой. Поэтому жители придумали ему название - «Речная долина». «На сегодняшний день, чтобы проект победил, благоустраиваемая территория должна быть наполнена именно востребованными у жителей зонами отдыха», - пояснил он.

Проект разрабатывали специалисты из Казани. Было проведено социокультурное исследование. «Проектировщики совместно с нами собирались, была создана рабочая группа. И жители были подключены к работе по наполнению данной площадки», - сообщил глава муниципального округа.

По его словам, у жителей Опочки появятся новые точки притяжения. «Во-первых, какие-то элементы будут связаны с водой. Люди хотят современный каток, хорошую детскую площадку, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки. Также будет зона для кормления уток», - рассказал Юрий Ильин.

Глава также отметил, что в последние годы особой популярностью пользуется «Зарница 2.0». «Очень хорошее мероприятие, которое проходит на территории региона. Поэтому школьники предложили сделать полосу препятствий, чтобы тренироваться для участия в игре», - пояснил он.

 

Также часть территории будет использована как событийно-развлекательная зона. По словам главы муниципалитета, на этом участке и в настоящее время проводятся большие мероприятия — такие, как День города. Зона будет благоустроена с учетом возможности установки там временной сцены и нахождения большого количества зрителей.

В связи с наличием склонов возле реки во время паводков возникает подтапливание территории. Эти особенности были учтены при проектировании.

В ближайшее время будет определено финансирование для реализации проекта, чтобы уже в 2026-27 годах у жителей Опочки появился новый парк культуры и отдыха.

Проект Пыталовского муниципального округа «Благоустройство парка «Подкова удачи: экопространство», прилегающего к улице Горького, в городе Пыталово»

«Территория вокруг стадиона исторически являлась центром проведения городских мероприятий, включая праздники песни, детские мероприятия, спортивные состязания и тематические события. Помимо футбольного поля, здесь располагались беговые дорожки для легкоатлетов и площадки для других соревнований. На стадионе также проходили конные соревнования с участием спортсменов из Латвии, Польши, Эстонии, Литвы и других стран», - рассказала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

По ее словам, сегодня стадион продолжает оставаться местом проведения городских праздников, таких как День Победы, День города и различные тематические мероприятия.

«Возрождение этого общественного пространства станет символом новой эпохи для Пыталово, где традиции прошлого гармонично переплетаются с современными потребностями жителей. Проект направлен на создание многофункциональной зоны, способной удовлетворить самые разнообразные интересы, от спортивных занятий до культурного досуга. Восстановление исторической связи территории с проведением городских праздников станет важным элементом проекта. Здесь вновь зазвучат песни и музыка, пройдут спортивные соревнования и народные гуляния», - пояснила глава округа.

 

В рамках проекта планируется пересмотреть зоны территорий с учетом всех возрастных категорий жителей. Также будут актуализированы пешеходная сеть, существующие танцплощадка, сцена и стадион. Планируется развитие ярмарочных площадок и обновление зеленого каркаса.

«Проект «Благоустройство парка «Подкова удачи: экопространство», примыкающего к ул. Горького, г. Пыталово» станет ярким примером того, как можно преобразить общественное пространство, создав комфортную и привлекательную среду для жизни и отдыха», - отметила Вера Кондратьева.

Проект Усвятского муниципального округа «Благоустройство Замковой горы и прилегающей территории в рабочем поселке Усвяты».

В сентябре этого года будут объявлены торги на проведение ремонта, реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Дом Родзянко». А теперь благоустройство ждет и Замковую гору и прилегающую к ней территорию в поселке Усвяты.

«Дом Родзянко передан в федеральную собственность, и проект реконструкции недавно был актуализирован. Надеюсь, что работы по реставрации здания и благоустройству Замковой горы будут вестись в унисон. Одно другое дополнит. Когда мы разрабатывали проект по благоустройству, мы также связывались с проектировщиками, которые актуализировали проектную документацию по реконструкции. Надеюсь, теперь, раз мы уже выиграли, будем тесно взаимодействовать, чтобы объединить это в одну красивую картинку, и воплотить проекты в жизнь», - сказала врио главы муниципального округа Римма Козлова.

Проект благоустройства территории разрабатывали сотрудники мастерской ландшафта, архитектуры и дизайна «Хмель» из Санкт-Петербурга.

«Это наш второй большой проект в Псковской области. Первый - Парк «Заречный» в Новосокольниках», - рассказала автор проекта «Благоустройство Замковой горы и прилегающей территории в рабочем поселке Усвяты» Марина Хмель.

По ее словам, во время работы проектировщики постарались отразить уникальность места, традиции Усвят («А их очень-очень много, настоящий край легенд!»), но добавить функциональности и ответить на потребность жителей в современном общественном пространстве». «Мы провели совместную работу с администрацией и жителями и вместе определили событийное наполнение. Подключились даже дети! В результате этой работы появился проект парка. Он немного сказочный, но очень функциональный», - рассказала Марина Хмель.

По ее словам, на берегу предусмотрено устройство уникальных мест для отдыха, пляжная зона, смотровая площадка , комфортный спуск от замка в виде лестницы. Возле замка будет размещена смотровая площадка и обустроена площадь с фонтаном.

«Для нас важно было не превращать в зону развлечений братское захоронение. Поэтому там вмешательства минимальны - сделаны дополнительные тропинки и место для митингов и отдачи памяти героям», - рассказала автор проекта.

Ниже размещена вся инфраструктура: парковочные места, туалеты, возможно, сувенирные лавки. На всей территории будут установлены светильники и видеонаблюдение. «Думаю, что после реализации проекта и восстановления усадьбы туристический поток в Усвяты сильно возрастет», - отметила проектировщик.

Также Марина Хмель обратила внимание на то, что сеть тропинок будет выполнена так, чтобы была доступна представителям маломобильных групп. «Несмотря на рельеф, всю территорию парка сможет обойти и мама с коляской, и человек с ограниченными физическими возможностями», - сказала она.

 

На Замковой горе очень много сирени. В рамках проекта планируется сохранить её, но избавиться от сорной поросли и сухостоя. «Рельеф также остаётся не тронутым - ведь там могут быть те самые подземные ходы! Во время прогулки нам показали возможное начало одного из тоннелей, мы разместили там небольшую подпорную стенку с рельефом дверцы. Но, возможно, там действительно подземный ход!» - сообщила Марина Хмель.

«Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - это только начало долгого пути. В ближайшее время будут проведены геологические и геодезические исследования, разработана рабочая документация. Это позволит совместить графики реализации парка и реставрации самой усадьбы Родзянко так, чтобы сдать оба объекта в срок. Это наилучшее стечение обстоятельств , что были выделены деньги на реставрацию и одержана победа в конкурсе. Вся Замковая гора получит новую жизнь!»,- уверена проектировщик.

На скорейшее преображение Замковой горы и Дома Родзянко очень надеются сотрудники местного краеведческого музея и жители Усвят. Впрочем, и реализацию других проектов благоустройства тоже с нетерпением ждут в муниципалитетах.

Светлана Синцова

Фото из презентаций проектов

Источник: Псковская Лента Новостей
