Общество

Новые законы с 1 сентября: RuStore на всех телефонах и штраф за VPN

С 1 сентября в России вступили в силу законы о предустановке российского магазина приложений RuStore, о штрафах за рекламу VPN и экстремистские материалы, о госрегулировании платного приема в вузы, а также об увеличении пособий для беременных студенток.

Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). На продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.

Также с 1 сентября вступает в силу и закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. Нарушение запрета повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Помимо этого, предусмотрены штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам, незаконную передачу абонентских номеров, а также за использование виртуальных АТС в обход закона.

С сентября начнет действовать и закон о госрегулировании платного приема в вузы. Согласно закону, правительство наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.

Кроме того, правительство будет формировать перечень профессий и специальностей, критически важных для технологической независимости России, и оказывать государственную поддержку, пишет РИА Новости.

Еще одним нововведением станет закон, закрепляющий понятие «стратегически значимые лекарственные средства». Кабмин утвердит порядок формирования перечня и обеспечит их производство внутри страны.

Кроме того, в силу вступит закон, согласно которому беременные студентки с 1 сентября будут получать пособие в размере 100% прожиточного минимума региона независимо от факта получения стипендии. Законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Выплаты обеспечит Социальный фонд России за счет федерального бюджета.

Это нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Выплаты обеспечит Социальный фонд России за счет федерального бюджета.