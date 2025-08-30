Псковcкая обл.
Общество

Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

30.08.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в сентябре. В их числе - начало работы комплекса мер, направленных на борьбу с мошенниками, запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг, усиление контроля за мигрантами и иноагентами.

Как отмечается в канале Володина в Max, 1 сентября для борьбы с мошенничеством заработает «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Появится также возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных. Кроме того, будет возможно оформить через МФЦ самозапрет на выдачу кредита. Правоохранительные органы получат возможность во внесудебном порядке получать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.

«Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь», - отметил Володин.

Касаясь усиления контроля за мигрантами, председатель Госдумы отметил, что, в частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию. Также в Москве и Московской области заработает эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение. «Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», - подчеркнул Володин.

Кроме того, с начала сентября запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Покупатель будет вправе потребовать от продавца возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия.

Позднее в другом сообщении председатель Госдумы также рассказал о том, что с 1 сентября заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции. Штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и др. составят до 2 млн рублей.

«Важно уберечь детей от необдуманных поступков, которые могут привести к серьезным последствиям», - отметил Володин. Кроме того, учителя смогут повышать свою квалификацию, проходить переобучение только в государственных или муниципальных организациях, что, по мнению председателя Госдумы, позволит повысить как уровень подготовки педагогов, так и качество образования в целом.

Володин также рассказал, что с начала сентября будут усилены меры в отношении иностранных агентов и запрещенных в РФ информационных ресурсов. Так, за неисполнение иностранными агентами требований Минюста повышается ответственность. Штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей, юридических - до 500 тыс. рублей. Председатель Госдумы добавил, что к ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России, пишет ТАСС.

Кроме того, иноагенты полностью не будут допускаться до образовательной и просветительской деятельности независимо от возраста обучающихся и слушателей. Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя, уточнил Володин.

Источник: Псковская Лента Новостей
