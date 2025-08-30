Общество

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков

С 1 сентября абоненты российских операторов связи получат возможность отказаться от массовых обзвонов. В силу вступает норма в соответствии с принятым пакетом мер по борьбе с кибермошенничеством.

Абоненты могут отказаться от массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить такие рассылки. Массовые звонки будут разрешены только при условии добровольного согласия клиента. Если звонящий не сможет подтвердить наличие согласия, его действия будут считаться незаконными. Для проведения массовых обзвонов компании-заказчики должны заключать договоры с операторами связи. В рамках этих договоров операторы предоставляют услугу массовых звонков.

Нарушение правил массовых обзвонов влечет за собой признание звонков незаконными, за исключением случаев, когда инициаторами выступают государственные органы, местные власти, организации и лица, перечень которых утвержден правительством РФ.

Как поясняли ранее в Минцифры, подобные звонки и сообщения нередко применяются для навязывания ненужных услуг или используются мошенниками, пишет ТАСС.

Заявление можно направить в салоне связи или на сайте компании, рассылка должна прекратиться на следующий день после этого.

Введение новых правил позволит гражданам самостоятельно управлять процессом получения информации от компаний. Это повысит уровень комфорта и защитит пользователей от потенциальных угроз в цифровом пространстве.