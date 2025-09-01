Общество

На праздничной линейке в островской школе выступил военный оркестр

1 сентября в образовательных учреждениях Островского района прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Во все школы поздравить учащихся, родителей и педагогов отправились официальные лица муниципалитета, депутаты всех уровней, активные общественники, почетные гости, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

В средней школе №4 города Острова после традиционного приветствия директора образовательного учреждения Валентины Чиркуновой в качестве почётного гостя к участникам праздничной линейки обратилась министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева. Она зачитала приветственный адрес губернатора региона Михаила Ведерникова и пожелала ученикам прочных знаний и отличных отметок. Ольга Евстигнеева отметила, как преобразилось внутреннее пространство школы после капитального ремонта, подчеркнув, что в регионе продолжается системная работа по капитальному ремонту школ, которая направлена на улучшение условий обучения.

Валентина Чиркунова выразила слова благодарности губернатору, правительству Псковской области и муниципалитету за оказываемую помощь и поддержку, а также поблагодарила трудовой коллектив подрядчика за умелую работу в сжатые сроки, техперсонал, педагогов школы, шефов-военнослужащих и родителей за посильный вклад в развитие образовательного учреждения.

Не обошлась торжественная линейка и без четверостиший первоклассников, напутствий младшим ученикам от выпускников и творческих выступлений юных талантов школы. Свой музыкальный подарок преподнесли и военнослужащие островского гарнизона, представив участникам праздничного мероприятия дефиле-выступление военного оркестра.

В финале торжественной линейки состоялся традиционный символический «первый звонок», после которого учащиеся СШ № 4 зашли в свои классы обновлённой после капитального ремонта школы.

«В добрый путь! С праздником – с началом нового учебного года!» - обратился к учащимся, родителям и педагогам Дмитрий Быстров.