Общество

День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России отмечают 2 сентября

02.09.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября.

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.

Хотя первые сведения о патрульно-постовой службе (ППС) появились в Российской империи еще в 1811 года, когда было утверждено «Положение о внутренней страже», а непосредственно понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году царем Николаем I «Положении о столичной полиции». Но именно в советской России с 1923 года началось формирование и развитие ППС, пишет calend.ru.

К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером.

Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.

В годы Великой Отечественной войны на сотрудников милиции также легли задачи по борьбе с дезертирами, мародерами, паникерами, распространителями ложных слухов, выявление вражеских агентов, провокаторов, наблюдение за небом, тушение «зажигалок». Поскольку многие сотрудники ушли на фронт или в партизаны, то в милицию стали набирать и женщин. В послевоенные годы сотрудники ППС приняли активное участие в борьбе с бандитизмом, беспризорностью, хулиганством и пьянством.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению деятельности советской милиции», которым определялись ее основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие еще один важный документ — Устав патрульно-постовой службы.

Приказом министра МВД РФ № 866 от 5 сентября 2002 года 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации.

К настоящему времени более 5 тысяч сотрудников ППС награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при несении службы по охране правопорядка.

На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции (около 90 тысяч сотрудников) и важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Ее сотрудники обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны, ежегодно пресекая более 60 тысяч преступлений и около 3 млн. административных правонарушений.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
