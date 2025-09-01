Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики

2 сентября в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пскове прошла пресс-конференция «Миграция. Срочно навести порядок». Спикером выступил председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В начале выступления Олег Брячак подчеркнул, что тема миграции является одной из ключевых точек российской внутренней политики. «С одной стороны, мы постоянно слышим о дефиците рабочих рук, — отметил он. — С другой стороны, количество и качество прибывающего иностранного контингента вызывает серьёзные опасения и ставит вопрос о замещении коренного населения».
Партия «Справедливая Россия — За правду» заявила о категорическом несогласии с нынешним положением дел. Олег Брячак напомнил, что председатель партии Сергей Миронов регулярно выступает с конкретными инициативами по нормализации ситуации и защите интересов российских граждан.
Отдельно он перечислил ряд инициатив, которые партия внесла в Государственную Думу в последние годы: введение обязательного лицензирования курьерской деятельности для мигрантов, ужесточение административной ответственности водителей такси за нарушение миграционного законодательства, запрет на трудоустройство мигрантов в образовании и медицине, введение депортационных депозитов, ужесточение ответственности за преступления мигрантов и контроль за предоставлением жилищных субсидий бывшим мигрантам.
Отдельный блок пресс-конференции касался регионального аспекта. Олег Брячак отметил, что в Псковской области проживает около 7–10 тысяч иностранных граждан, преимущественно выходцев из Узбекистана (40%), Таджикистана (25%), Азербайджана (10%) и Украины (10%). Ещё 15% составляют мигранты из Беларуси, Киргизии, Вьетнама и Китая.
По его словам, уровень преступности среди мигрантов в области остаётся низким, однако сохраняется латентная социальная напряжённость.
Он отметил, что отдельные группы местных жителей воспринимают мигрантов как конкурентов на рынке низкоквалифицированного труда, готовых работать за меньшую зарплату. Также сохраняются риски нелегальной занятости, особенно в строительстве и сфере услуг.
При этом он подчеркнул, что Псковская область не относится к регионам с острой миграционной проблемой. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
«Основная задача — найти баланс между потребностью в рабочей силе и сохранением общественной стабильности. Для этого необходим единый федеральный подход, который будет учитывать специфику приграничных регионов, таких как наш», — сказал он.
Пресс-конференция завершилась призывом к федеральным и региональным властям ускорить принятие решений в области миграционной политики.
«Мы не имеем права ждать, пока проблема станет необратимой. Вопрос миграции — это вопрос национальной безопасности и будущего России», — резюмировал Олег Брячак.