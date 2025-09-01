Общество

Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики

2 сентября в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пскове прошла пресс-конференция «Миграция. Срочно навести порядок». Спикером выступил председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Предложения партии

В начале выступления Олег Брячак подчеркнул, что тема миграции является одной из ключевых точек российской внутренней политики. «С одной стороны, мы постоянно слышим о дефиците рабочих рук, — отметил он. — С другой стороны, количество и качество прибывающего иностранного контингента вызывает серьёзные опасения и ставит вопрос о замещении коренного населения».

Партия «Справедливая Россия — За правду» заявила о категорическом несогласии с нынешним положением дел. Олег Брячак напомнил, что председатель партии Сергей Миронов регулярно выступает с конкретными инициативами по нормализации ситуации и защите интересов российских граждан.

«Мы должны прекратить практику поспешного предоставления гражданства и выстроить справедливую миграционную политику, которая будет работать на интересы российского общества, а не подрывать его», — заявил Олег Брячак.

Отдельно он перечислил ряд инициатив, которые партия внесла в Государственную Думу в последние годы: введение обязательного лицензирования курьерской деятельности для мигрантов, ужесточение административной ответственности водителей такси за нарушение миграционного законодательства, запрет на трудоустройство мигрантов в образовании и медицине, введение депортационных депозитов, ужесточение ответственности за преступления мигрантов и контроль за предоставлением жилищных субсидий бывшим мигрантам.

Ситуация в Псковской области

Отдельный блок пресс-конференции касался регионального аспекта. Олег Брячак отметил, что в Псковской области проживает около 7–10 тысяч иностранных граждан, преимущественно выходцев из Узбекистана (40%), Таджикистана (25%), Азербайджана (10%) и Украины (10%). Ещё 15% составляют мигранты из Беларуси, Киргизии, Вьетнама и Китая.

По его словам, уровень преступности среди мигрантов в области остаётся низким, однако сохраняется латентная социальная напряжённость.

«Главная проблема для Псковской области — это не криминал, а культурные различия. Мы — представители древней псковской земли, и естественно, что разница в традициях, поведении, языке вызывает у людей настороженность», — пояснил депутат.

Он отметил, что отдельные группы местных жителей воспринимают мигрантов как конкурентов на рынке низкоквалифицированного труда, готовых работать за меньшую зарплату. Также сохраняются риски нелегальной занятости, особенно в строительстве и сфере услуг.

«Если человек приезжает сюда работать, он должен вести себя как гость, уважать местные традиции. К сожалению, мы всё чаще сталкиваемся с противоположным поведением», — добавил Олег Брячак.

При этом он подчеркнул, что Псковская область не относится к регионам с острой миграционной проблемой. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

«Основная задача — найти баланс между потребностью в рабочей силе и сохранением общественной стабильности. Для этого необходим единый федеральный подход, который будет учитывать специфику приграничных регионов, таких как наш», — сказал он.

Пресс-конференция завершилась призывом к федеральным и региональным властям ускорить принятие решений в области миграционной политики.

«Мы не имеем права ждать, пока проблема станет необратимой. Вопрос миграции — это вопрос национальной безопасности и будущего России», — резюмировал Олег Брячак.