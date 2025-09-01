Общество

Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и теракта в «Крокус Сити Холл», при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца.

Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября, ни тех крупных терактов, которые произошли в декабре 2013 года в Волгограде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва на волгоградском железнодорожном вокзале и в городском троллейбусе, унеся жизни 34 человек, и в апреле 2017 года в петербургском метро, когда при взрыве погибло 16 человек, а более 90 человек получили травмы.

К тому же, в настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований, которые пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в террористическую деятельность российских граждан, в первую очередь молодежь и пожилых людей.

Поэтому важно помнить, что бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии.

С терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов постоянно говорится об необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений и террористических угроз, которые и сегодня, к сожалению, не редкость.

Уже традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий, пишет calend.ru.

Напомним, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 2018 года, 21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.