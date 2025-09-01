Общество

В ГД предложили включить в школьную программу уроки по сохранению лесов

Уроки по сохранению лесов необходимо включить в школьную программу в рамках «Разговоров о важном». Об этом на пресс-конференции, посвященной старту седьмого сезона всероссийской экологической акции «Сохраним лес», сообщил депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия»).

«У нас есть инициатива, которая вполне могла бы быть включена в школьную программу, где у нас появились «Разговоры о важном». Безусловно, необходимо обратиться в министерство просвещения, чтобы такие уроки [по сохранению лесов] в рамках программы обязательно проводились», - сказал депутат.

По его словам, уроки по теме профилактики лесных пожаров и основам сохранения лесов позволит сформировать у школьников понимание важности сохранения природных ресурсов, пишет ТАСС.