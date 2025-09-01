Общество

В Великих Луках отметили День образования патрульно-постовой службы полиции

В ОМВД России по городу Великие Луки состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования патрульно-постовой службы полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

В рамках мероприятия прошла церемония награждения, на которой присутствовали полицейские, проявившие высокий уровень профессионализма и преданности своему делу, а также ветераны ведомства.

Исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Денис Овсянкин вручил почетные грамоты и благодарности от Управления МВД России по Псковской области и ОМВД России по городу Великие Луки. Эти награды стали символом признания усилий сотрудников, которые, рискуя жизнью и здоровьем, стоят на страже закона и порядка.

«Вы ежедневно предотвращаете преступления, помогаете людям в беде и обеспечиваете безопасность. Этот праздник - замечательная возможность выразить благодарность каждому, кто выбрал нелегкую профессию патрульно-постовой службы.» - отметил Денис Овсянкин.

В ОМВД отметили, что день патрульно-постовой службы полиции - это не только праздник, но и напоминание о важности работы, которую выполняют полицейские. Их преданность делу, мужество и профессионализм заслуживают самого высокого уважения.